“La socialdemocracia ha tocado techo en Europa”, entrevista a Fernando Nogales

Entrevista de Carlos Arturo Baños Lemoine (México), Editor en Jefe de El Arsenal, a Fernando Nogales (España).

México/España.- El pasado domingo 02 de diciembre se llevaron a cabo comicios en Andalucía, España, con un resultado sorprendente; un resultado que representa un descalabro para las izquierdas encaramadas en el gobierno español, específicamente PSOE y Podemos.

En este marco, entrevistamos a don Fernando Nogales, agudo y reconocido analista español, conferencista y académico en múltiples universidades, quien funge actualmente como Coordinador del Círculo Liberal Bastiat de Andalucía. Fernando Nogales es Doctor en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, así como Doctorando en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid).

Don Fernando, ¿cuáles son los principales factores que explican el descalabro de las izquierdas en las recientes elecciones de Andalucía?

Son varios. Tal vez, por orden de importancia, el más relevante hace referencia al cansancio del electorado: el PSOE lleva 36 años en el Gobierno de Andalucía. Otro muy importante es el referido a la corrupción: varios presidentes y muchos miembros del gobierno andaluz están procesados. Un tercer factor hace referencia, en contraste con el resto de España, a sus pobres resultados en sanidad, educación, constante subida de los impuestos, políticas sociales desincentivadoras para la creación de empresas y puestos de trabajo. Por otra parte, las políticas migratorias socialistas están creando muchas tensiones sociales en Andalucía, a ello hay que unir el aumento constante de organismos públicos innecesarios e ineficientes que sólo sirven para comprar votos; sindicatos corruptos al servicio del partido socialista, leyes familiares de estigmatización y criminalización del varón, etc.

Hemos visto totalmente desencajada a Susana Díaz, reconocida política del PSOE y Presidente de la Junta en funciones, ¿qué es lo que pierden en concreto el PSOE y sus aliados políticos tras las recientes elecciones andaluzas?

El PSOE y Susana Díaz pierden el gobierno de Andalucía pero tras 36 años de gobierno, y aún así mantienen el poder en la mayoría de los pueblos y las ciudades, en todas las organizaciones públicas más importantes: cajas de ahorro, colegios y universidades públicas, TV y radios públicos, sindicatos, decenas de fundaciones públicas, todas las ONGs. Cierto que pierden el gobierno, pero mantienen el poder y una gran oposición en el Parlamento andaluz, poder para el que además tendrán todo el apoyo de Podemos.

¿Las elecciones de Andalucía prefiguran nuevos descalabros para las izquierdas en España?

El descalabro socialista andaluz es grande y se extenderá por toda España, como ya está sucediendo en toda Europa con la socialdemocracia. Por lo tanto, en el resto de las autonomías, en donde el PSOE es mucho más débil, las consecuencias negativas para ellos serán aún mayores. El PSOE siempre ha sido un partido bastante antiespañol y ahora está en el gobierno de España en minoría gracias al apoyo de los independentistas y de Podemos. Eso también les pasará factura. A ello hay que añadir que el PSOE del gobierno de España no ha dejado de aumentar los impuestos, de endurecer las leyes de género contra todos los varones (ahora ya muy concienciados de no votar a partidos que defiendan el feminismo y lo financien), de pactar con Soros, de fomentar la importación indiscriminada de emigrantes de África, además de pactar con los gobiernos de Alemania y de Francia la devolución de emigrantes que entraron por España. No hemos de olvidar, tampoco, que Pedro Sánchez y su gobierno tienen varios ministros pillados en evasión de impuestos, títulos académicos de dudosa credibilidad, etc.

Finalmente, ¿podemos considerar que el partido emergente Vox representa un voto de castigo a un debilitado Partido Popular?

El Partido Popular (PP) tiene una situación interna muy delicada en el medio plazo y seguirá perdiendo votos en toda España, votos que seguro recogerán Vox y Ciudadanos. El año 2019 es un año de elecciones autonómicas, municipales y europeas y, casi seguro, también nacionales. El mapa de los distintos parlamentos cambiará muchísimo en todos ellos con una tendencia clara de giro a la derecha, tanto de conservadores como de liberales. La socialdemocracia ha tocado techo en Europa, el Parlamento Europeo ha dejado de convencer: Inglaterra se va, la Europa del Este no obedece a Bruxelas, el sur de Europa tiene tensiones políticas muy fuertes, en Alemania y Francia las tensiones sociales no dejan de crecer, etc.

Hace tiempo que en la Europa socialdemócrata los europeos han dejado de sentirse representados por los partidos políticos de centroderecha y centroizquierda (socialistas de todos los partidos, que diría Hayek). Políticamente hablando, a corto plazo el mapa europeo será muy distinto al de los últimos cuarenta años. La socialdemocracia ha dejado de adaptarse a la evolución de los tiempos. Ha quedado en la historia.

Don Fernando, muchas gracias por la entrevista.

Gracias a vosotros y muchos saludos para su público en México.

El Arsenal / México-España