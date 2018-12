Advierten que 33 por ciento de los suelos del planeta están degradados

México .- Con el hashtag #StopSoilPollution, este 5 de diciembre diversas naciones celebrarán el Día Mundial del Suelo y la meta es concientizar a las personas para combatir la polución de la tierra, considerando que 33 por ciento de los suelos del planeta están degradados.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el suelo retiene el triple de carbono que la atmósfera y puede ayudar a luchar contra el cambio climático, además de que 95 por ciento de los alimentos provienen de la tierra.

Mediante la gestión adecuada de los suelos, sería posible atender uno de los problemas más importantes en el ámbito mundial, que es el que alrededor de 815 millones de personas sufren inseguridad alimentaria y aproximadamente 2 mil millones no disponen de alimentos suficientemente nutritivos.

“Esta situación se podría mitigar mediante la gestión adecuada de los suelos”, indicó la FAO en su página de Internet, al recordar la conmemoración de este 5 de diciembre.

Precisó que la degradación de suelos es un problema que puede pasar inadvertido, y apuntó que el incremento de la población mundial, que se espera que alcance los 9 mil millones en 2050, acentuará esta dificultad.

La FAO destacó las cualidades del suelo y abundó que tienen un gran potencial para filtrar y amortiguar los contaminantes, degradando y atenuando los efectos negativos, pero precisó que esta capacidad es finita.

En ese sentido, hizo un llamado a la población, ya que la mayoría de los contaminantes proceden de actividades humanas, como las prácticas agrícolas no sostenibles, las actividades industriales y la minería, los residuos urbanos no tratados y otras prácticas no respetuosas con el medio ambiente.

“A medida que la tecnología evoluciona, los científicos son capaces de identificar los contaminantes no detectados anteriormente, pero al mismo tiempo estas mejoras tecnológicas conducen a la liberación de nuevos contaminantes en el medio ambiente”, agregó.

La Unión Internacional de las Ciencias del Suelo (IISS) elaboró una resolución en 2002 proponiendo declarar el 5 de diciembre, Día Mundial del Suelo, con el fin de resaltar su importancia como un componente crítico del sistema natural y su contribución vital al bienestar de la humanidad.

En junio de 2013, la Conferencia de la FAO apoyó de forma unánime este evento.

Ntx