¿Dónde están los defensores de las reformas?

¿Dónde está Manlio Fabio Beltrones, quien en complicidad con el panista Ricardo Anaya aprobaron las reformas peñistas que han servido para lo que se le unta al pan? ¿Dónde está Aurelio Nuño, quien defendió como gato boca arriba la reforma educativa y despidió, en un acto por demás arbitrario, a los profesores que se opusieron a la evaluación magisterial? ¿Dónde está Emilio Gamboa, el coordinador de los senadores del PRI? ¿Dónde está el dirigente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, que comprometió al gremio tras el regalo que le dio Peña Nieto al hacerlo dirigente magisterial sin ningún mérito?

Ni Manlio, ni Anaya, ni Gamboa, ni Nuño, ni Díaz, ni ningún otro que tanto defendieron las reformas estructurales que impulsó Enrique Peña Nieto, han dicho nada después de que, en su discurso inaugural de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se cancelan la reforma educativa y la energética. Ninguno de ellos ha salido a defender el bodrio que redactó Nuño, el entonces jefe de la oficina de la presidencia, ni los legisladores que en las cámaras lo aprobaron.

¿En dónde están Pedro Joaquín Coldwell, Enrique “Clavillazo” Ochoa y Emilio Lozoya Austin, que defendieron hasta con las uñas la reforma energética que sólo ha traído aumentos en los precios de los combustibles y de la electricidad, así como una baja descomunal en la producción petrolera?, porque también esa reforma va para atrás.

¡Qué bien que Andrés Manuel López Obrador mande al bote de la basura esas reformas!, pero tendrá que convencer que hay otras propuestas para mejorar la situación en esos dos importantes renglones para el desarrollo del país, tendrá que escuchar opiniones, basta de imposiciones como las que nos recetó Enrique Peña Nieto en su nefasta administración. México ya no aguanta más a los “pulpos chupeteadores esdrújulos”, como diría el célebre cómico de las carpas, don Jesús Martínez “Palillo”. O, lo que es lo mismo, basta de simulaciones.

Muchas gracias a nombre mío y de mi familia a todos los que me expresaron sus condolencias por el fallecimiento de mi querida hermana Lupita, quien ya descasa en paz. Gracias de corazón… Bien que el nuevo presidente se comprometa a que ya no habrá más casos como los de Carmen Aristegui y José Gutiérrez Vivó, pero somos muchos los que sufrimos las consecuencias de una negociación entre los editores y políticos ofendidos por lo que les publicamos. En mi caso, en Milenio, por órdenes de Francisco “Panchito” González me mandaron de patitas a la calle por un acuerdo con el gobernador de Oaxaca, Alejandrito Murat Hinojosa… ¿Qué hacía Alejandro Rojas Díaz Durán en el grupo de legisladores designados para acompañar y despedir al nuevo presidente en San Lázaro el sábado pasado? Aguas, Ricardo Monreal, esa gente que presumía sus negocios en la entonces Delegación, hoy Alcaldía, de Cuauhtémoc… Fue un oso el que hicieron los diputados del PAN cuando sacaron una manta rechazando la invitación de Nicolás Maduro, cuando el presidente de Venezuela ni siquiera asistió a la ceremonia de toma de posesión de AMLO, que les respondió certeramente cuando sacaron sus pancartitas en las que exigían que se bajara el precio de la gasolina, a lo que el presidente les respondió que quienes aprobaron el aumento ahora quieren que se baje.

