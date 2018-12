Marcus Ornellas apoyará a su hijo en todo lo que quiera y lo haga feliz

México .- El actor brasileño Marcus Ornellas dijo que ha aprendido a ser un gran padre junto a su hijo Diego, y no le importa lo que quiera ser de grande, mientras sea feliz, el actor lo apoyará incondicionalmente.

“Nadie nace sabiendo ser padre, hemos aprendido juntos mi hijo y yo, creo que cada día soy mejor padre y si él quiere bailar ballet, ser cantante, ingeniero mecánico, lo que quiera ser, yo siempre lo voy a apoyar para que sea feliz, mientras sea algo digno, honorable, todo está bien”, dijo el actor en entrevista con Notimex.

Marcus indicó que a su hijo desde muy pequeño le han gustado los autos y las motos, lo cual lo hace muy feliz y se identifican en ese tipo de cosas, ya que a él también le gustan, pero no por eso haría que el pequeño se dedicara a eso, sólo por los deseos de él como padre.

“A mi hijo le gustan los coches, pero hay que tener cuidado de no proyectarse con tu hijo, pero desde chiquito le han gustado los coches, las motos, y yo soy aficionado a las máquinas, sino fuera actor sería piloto de carreras, alguna vez corrí, pero no me fue muy bien, es un deporte muy caro”, comentó.

El actor ha disfrutado todo el tiempo de su faceta de papá, le enseña y le da todo lo mejor a su hijo, siempre estando consiente que debe ser un buen ejemplo para él.

“El ejemplo que le doy es importante, hay momentos que él me hace recordar que yo debo de darle el ejemplo, yo no le puedo decir que haga una cosa si yo no la hago, creo que ese tipo de cosas nos forma y nos hace mejores seres humanos”, explicó.

Cuando nació Diego, el actor estaba lleno de felicidad, tanta, que le compró muchos juguetes, aunque tampoco le gustaría ser un padre que malcríe a su hijo por darle todo de manera desmedida, sin enseñarle lo que cuesta obtener las cosas.

“Hasta que cumplió un año yo le compraba muchos juguetes, siempre que estaba en la calle veía algo, me emocionaba y compraba, después del año y medio, me di cuenta que él tiene que aprender el valor de las cosas y ya ahora sólo le damos regalos en ocasiones especiales, o fechas especiales”, comentó.

Ahora, después de haber tenido un año de mucho trabajo, está disfrutando a su familia, y trata de convivir en todo momento con su hijo y su esposa, la actriz Ariadne Díaz. Asimismo, se están preparando para las celebraciones navideñas, en donde pasaran tiempo en México y Brasil.

Cuando era niño recibía regalos de Santa Claus, en Brasil se dice Papá Noel, los Reyes Magos nunca me trajeron nada a mí y yo creo que el regalo que le daremos a nuestro hijo será en Navidad, como le gustan las motos y los dinosaurios, le llegará una moto eléctrica que es como un dinosaurio, le va a encantar”, añadió.

Ntx