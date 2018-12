Noel Schajris asegura que 2018 ha sido un año de evolución y claridad

México .- Como un año de evolución, claridad y el fin de un ciclo es como Noel Schajris, de Sin Bandera, describe este año, el cual no sólo vino fuerte a nivel musical, sino que también le permitió mostrar una cara menos conocida, la de actor, faceta con la que en 2019 seguirá dando de qué hablar.

En entrevista con Notimex, el cantautor afirmó que su desarrollo histriónico no quiere decir que se vaya a alejar de la música, toda vez que esa es su prioridad.

Prueba de ello es que desde hace algunos años Noel tenía una promesa pendiente con el grupo Reik, con el que por fin pudo colaborar en el tema “Dime”, que desde el pasado viernes comenzó a sonar en diversas plataformas acaparando la atención.

Dijo que esto le agrada, pues al trío lo conoce desde hace tiempo y aunque siempre había planes para hacer algo juntos, fue hasta ahora que se dio el tiempo para mezclar su voz con la Jesús Navarro y dar como resultado “Dime”.

Aunque en este año, como él mismo lo describe, fue muy fuerte a nivel musical, debido a que Sin Bandera sigue con su gira, que no tiene fecha de caducidad, pues seguirán juntos hasta que el público les dé el adiós definitivo. Además de que también están inmersos en una nueva apuesta al lado de Camila con la gira “4 Latidos”, con la que en el mes de mayo regresarán a la Ciudad de México para ofrecer otro concierto.

A la par, tanto él como su compañero Leonel García han seguido con su carrera como solista que les ha traído muchas satisfacciones al dejarlos experimentar en otros géneros.

“Todo esto que ha pasado me nutre de energías diversas y diferentes que me permiten expresarme, lo cual ha sido espectacular. Ha sido un 2018 fuerte de trabajo y estoy cansado”, comentó el intérprete con una gran sonrisa, que lo delató, pues ya tiene planes para 2019 que iniciarán en febrero con un lanzamiento que es un regalo musical a su público, pero del que no quiso dar detalles.

Pero no será la única manera en que Noel se hará presente, ya que hay invitaciones para participar como “coach” en “realitys”, así como para proyectos de cine y teatro musical, que en breve definirá y comenzará a hablar de ellos.

“El teatro musical es una belleza, por lo que hay que prepararse”, apuntó el músico, quien viene de una familia de artistas, lo que le permitió desde pequeño estar en contacto con el mundo del entretenimiento.

Por lo que a varios años de distancia y de haber encontrado su pasión en la música, Noel describe 2018 como un año que le permitió evolucionar y ver las cosas con claridad, además de cerrar ciclos e iniciar otros que lo llevarán a nuevos retos.

Pero no todo es trabajo, pues también se dará tiempo para disfrutar de la familia y pasar las fiestas de fin de año en Nueva York. “Cumpliré el sueño de ver la esfera luminosa descender en el Time Square anunciando el fin de año”.

Noel Schajris es un músico argentino que desde hace casi dos décadas alcanzó la popularidad gracias al dueto Sin Bandera, que actualmente vive una etapa de reencuentro tras haberse separado por unos años, tiempo en el que sus integrantes emprendieron carreras en solitario.

Ntx