Presidente de Ecuador renueva gabinete y se queda sin vicepresidenta

Quito, Ecuador.- La vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, renunció hoy al cargo, tras ser acusada de cobros irregulares a excolaboradores, en medio de una renovación parcial del gobierno por parte del mandatario Lenín Moreno.

Vicuña, quien ocupaba la Vicepresidencia del país desde enero pasado, publicó este martes una carta en la cual expuso que renuncia a su cargo para que el presidente Moreno “pueda contar con alguien más” que asuma por completo las grandes responsabilidades que le había encargado.

“El país no merece esta inestabilidad por lo que presento la renuncia a mi cargo como vicepresidenta, no me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del presidente o de grave conmoción interna. Toda acción es en beneficio de los ciudadanos”, sostuvo.

La renuncia de Vicuña llegó un día después de que Moreno la “liberó” de sus funciones en la vicepresidencia para que pudiera preparar su defensa legal contra las acusaciones de que habría solicitado aportes a sus colaboradores cuando ella era asambleísta.

Vicuña había pedido ante la Asamblea Nacional una licencia en el cargo hasta el próximo 31 de diciembre para organizar su defensa, y estaba previsto que los legisladores resolverían sobre la petición mañana jueves, sin embargo, este martes la funcionaria presentó su renuncia.

En una carta pública de renuncia, Vicuña refirió que desde que asumió el cargo ha sido blanco de ataques constantes basadas en calumnias e infamias “porque soy mujer, porque soy de izquierda”, y afirmó que ya han escarbado en su vida y no han encontrado nada.

Señaló que la “bajeza” de la que es objeto se ha presentado al público, de manera “maliciosa”, como si ya se hubiese probado, y que 77 legisladores hicieron “eco de esa patraña” sin que ella haya comparecido, violentando el derecho al debido proceso para asuntos políticos.

Aseguró que el país quiere y necesita paz para avanzar y que por esa razón deja la Vicepresidencia, cuyas funciones el presidente Moreno delegó a José Agusto Briones, secretario general de la Presidencia, de acuerdo con reportes de la prensa ecuatoriana.

Vicuña es la segunda persona que ejerce la Vicepresidencia de Ecuador en el actual periodo de gobierno, iniciado en mayo de 2017, luego de ser elegida en el cargo en enero pasado en sustitución de Jorge Glas, quien fue cesado por acusaciones de corrupción.

La renuncia de la exasambleísta se produce en momentos en que Moreno ha renovado parcialmente su gabinete con seis nuevos funcionarios, como parte de una evaluación de su equipo de trabajo en las últimas semanas de este año, para la cual había solicitado la renuncia de todos los ministros el 22 de noviembre pasado.

Los cargos renovados son secretario de Política, secretario general de la Presidencia, ministro de Educación, de Turismo y de Ambiente, así como el director del Centro de Inteligencia Estratégico; además de que se crearon la Secretaría de la Administración Pública y del Ministerio de Gobierno.

Moreno, quien ratificó a los ministros de Economía y Finanzas, así como de Relaciones Exteriores, pidió la renuncia de su gabinete por segunda vez este año para una evaluación política, con lo cual ya ha cambiado a más del 60 por ciento de sus ministros y secretarios generales.

La “crisis de gabinete”, como se conoce en la política ecuatoriana la práctica de los gobernantes de solicitar la renuncia de su gabinete, busca una oxigenación en el ámbito político.

