Bruno Marioni rompe el silencio tras su salida de Pumas

México.-Bruno Marioni utilizó las redes sociales para externar su sentir luego de que fuera despedido de Pumas debido a los pobres resultados que registró en los pocos partidos que pudo dirigir durante el Clausura 2019.

Además de agradecer al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, y a la afición auriazul, Marioni afirmó que le hubiera “gustado tener el tiempo para desarrollar el proyecto al que fui invitado, en el cual me propuse regresar a Pumas a los primeros lugares”; sin embargo, apuntó que, “desafortunadamente, no me fue posible construir un equipo acorde con las circunstancias”.

Recordemos que el llamado “Barullo” llegó al club del Pedregal en la Jornada 5 delcertamen para sustituir a David Patiño y, pese a que su aventura comenzó con el pide derecho tras derrotar a rivales importantes como América y Chivas, no pudo calificar a la Liguilla. Aunado a ello, fue eliminado en las Semifinales de Copa MX por el FC Juárez.

Por ende y tras las 4 victorias y 6 descalabros que computó en los 13 partidos que estuvo al frente, la directiva universitaria, que ahora encabeza Jesús Ramírez, decidió darle las gracias y traer en su lugar al español Miguel González ‘Míchel’, quien como jugador brilló en el Real Madrid y que como técnico levantó la Liga de Grecia con el Olympiakos.

La faceta de Marioni como técnico ha sido por de más desafortunada, pues también fracasó con los Venados de Mérida del Ascenso MX, conjunto del cual salió también tras sus raquíticos números entregados.

