“Pati Chapoy es mala periodista”, dice Gustavo Adolfo Infante

México.-Ahora que Gustavo Adolfo Infante es la competencia directa (en televisión) de los programas “Ventaneando” e “Intrusos”, el comunicador trabaja en marcar la diferencia y posicionarse como el favorito entre el público.

Recientemente equipo de la revista de espectáculos TVNotas se acercó al comunicador para preguntarle sobre el cambio de horario de su programa “De Primera Mano”, el cual asegura fue solicitado por él ya que representa un gran reto, una oportunidad para crecer y sobresalir frente a la competencia.

Indicando que respeta la trayectoria de sus compañeros, sobre todo la de Pati Chapoy(titular de Ventaneando) y la de Juan José Origel (titular de Intrusos), agradeció estar vigente en el medio.

Cuestionado sobre lo qué tiene que ofrecer al público, marcando una diferencia entre “Ventaneando” e “Intrusos”, aseguró que el contenido se basa en salir a la calle a investigar así como indagar pues no se trata de solo sentarme frente a una mesa y ponerse a criticar.

Posteriormente y enfocándose en´La Chapoy´, Gustavo Adolfo dijo reconocer su liderazgo como ejecutiva y no como periodista pues es muy mala. Mencionó no recordar una entrevista significativa que Pati haya realizado a lo largo de su carrera, por lo que puedo enseñarle muchas cosas pero no las suficientes para decir que por ella es una gran reportero.

En cuanto a Juan José Origel, reconoció que Pepillo es muy bueno relacionándose con gente del medio artístico, algo que puede ser contraproducente ya que por compromiso uno termina callándose muchas cosas. Así como aseguró no estar preocupado por las burlas que recibe del programa “Intrusos” pues tienen menos rating que “De Primera Mano” por lo que deberían estar más atentos a que corren el riesgo de quedarse sin trabajo.

Finalmente, volviendo a “Ventaneando”, en cuestión de rating, aseguró que el programa se mantiene gracias a Daniel Bisogno ya que, con y sin Paty (quien no tiene una imagen muy querida, según sus palabras), él solo mantiene la audiencia.

Sdp