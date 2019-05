Paulina Peña sufre accidente frente a su padre

México,-Paulina Peña Pretelini, sufrió un accidente durante la celebración de una boda a la que acudió con su padre Enrique Peña Nieto el fin de semana en Jalapa, Veracruz, a la que también asistieron sus hermanos Nicole y Alejandro, junto a la pareja de su padre Tania Ruiz Eichelmann.

En su cuenta de Instagram, Paulina dio a conocer que tuvo una herida en el codo derecho, por lo que acudió con su cirujano plástico Román Garzón, quien le realizó la sutura del área afectada.

“Quiero contarles que no me puse Botox, si es mi cirujano plástico, pero no vine por eso, el fin de semana tuve una boda y tuve un accidente, me abrí el codo. Mil gracias a todos por sus mensajes”. PAULINA PEÑA

En otra grabación, la hija de Peña Nieto relata que el accidente ocurrió cuando ella y un amigo fueron a la barra de bebidas, pero no se dio cuenta en que momento se le abrió el codo.

“La verdad es que está más dramática de lo que es, nunca me dolió el codo”, dijo y posteriormente compartió fotografías de la herida. Todo esto ocurrió durante la boda de María del Mar Collado Dot y Gonzalo Zavala Junco este fin de semana.