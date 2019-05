PND 2019-2024 debe incluir estrategia en materia de seguridad

México.- En la tercera y cuarta mesas del primer foro de análisis del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, académicos y especialistas coincidieron en que este documento debe ser la hoja de ruta para lograr los objetivos de los programas públicos y destacaron la importancia de que incluya la estrategia en materia de seguridad.

La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo, manifestó que los foros de análisis para el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, ubican a esta legislatura como un recinto abierto al pueblo que reivindica el sentido del parlamento, que es dialogar y construir acuerdos.

“Se han vertido herramientas para fortalecer o cambiar nuestras opiniones y saber si el PND propuesto es real, equilibrado, sostenido y alcanzable. Si bien tenemos bajo análisis un documento perfectible, este expone de manera adecuada la problemática que presenta el país y esboza con claridad las herramientas con las que se busca dar solución”, resaltó.

Estimó que “podemos estar o no de acuerdo con lo aquí expresado, pero coincidimos en que no hubo alguna posición improvisada por parte de todos los participantes. Aquí se han presentado aspectos que deberán fortalecer, si no en el propio PND, sí en políticas públicas que surjan en sus directrices.”.

Indicó que “las comisiones que participaron en este ejercicio damos cuenta del compromiso que tenemos con la ciudadanía de crear y mantener vigentes los mecanismos que aseguren que la población pueda influir de manera real y efectiva en la agenda pública nacional, desde sus cimientos”.

Barrera Badillo expresó que ahora corresponde a las comisiones, tomando como fuente las ponencias de estos foros, emitir una opinión institucional sobre el PND, para que, en su momento, el Pleno de la Cámara de Diputados determine si incluye los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución.

“Hemos escuchado a lo largo de nueve horas de trabajo diferentes opiniones de servidores públicos, académicos y representantes de la sociedad civil, todas fundamentadas en un conocimiento profundo de los temas”, comentó.

Con información de la Cámara de Diputados