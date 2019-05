Caballo Dorado llega al festival Coordenada

México.-El cartel del festival Tecate Coordenada no pasó desapercibido para nadie porque, además de contar con Babasónicos y Billy Idol como titulares, incorporó a Caballo Dorado.

Las famosas canciones country No rompas más mi pobre corazón y Payaso del rodeocompartirán público y escenario en Guadalajara con artistas como The Kooks, The National, Yeasayer y Vampire Weekend.

“Prepárense para el slam más coordinado de sus vidas” y “nada más vale la pena Caballo Dorado”, la presencia de los hermanos Eduardo, Gerardo y Gustavo Gameros así como de Jorge y Audifred Navarro, es lo más esperado del festival

A realizarse el 18 y 19 de octubre, los boletos del festival saldrán en preventa los días 28 y 29 de mayo en Ticketmaster para tarjetahabientes de Banamex.

33 años de trayectoria

La historia de Caballo Dorado comienza en el Conservatorio, donde Gerardo, Eduardo, Jorge, Gustavo y Fredy estudian la tradición y música americana, en 1986, pero fue hasta 1994 cuando grabaron en Monterrey “Carretera 54”, su primen disco.

Originarios de Chihuahua, en 1999 lanzaron “Rockanroleando” y para celebrar su 25 aniversario, en el 2011 editaron “Porque México exige seguir bailando”, un álbum recopilatorio con sus mejores éxitos y lanzaron el sencillo La Frontera, original de Juan Gabriel.