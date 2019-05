‘Chicharito’ despreciaría ofertas de la MLS para llegar a la Liga Española

México.- Contrario a gente como Giovani dos Santos y Carlos Vela, Javier Hernández desecharía las ofertas que tiene de la MLS en aras de continuar jugando en el mejor futbol del planeta, pues su idea es dejar la Liga Premier de Inglaterra para ir a España.

De acuerdo con Marca Claro, el deseo del “Chicharito” es salir del West Ham para recalar en algún conjunto de La Liga, donde ya jugó de la mano del Real Madrid en la temporada 2014-15. Cabe señalar que el nombre de Hernández ha rondado las oficinas de diversos conjuntos ibéricos en el pasado, por ejemplo, estuvo a punto de ir al Valencia en este mercado de transferencias invernal, pero las negociaciones entre clubes se estacaron.

Al no ser un indispensable para los Hammers, estos también estarían dispuestos a negociarlo siempre y cuando la operación sea una venta definitiva. El problema mayor estriba en que el salario del ex Chivas es muy alto para la mayoría de instituciones españolas, por ende, deberá acceder a bajarse el sueldo en aras de cumplir con su cometido. Hecho que no sería muy complicado, toda vez que precisamente cuando estaba en pláticas con los Murciélagos aceptó reducir sus percepciones económicas.

“Chicharito” debutará como padre

Por lo pronto, Hernández se encuentra totalmente enfocado en lo que será el nacimiento de su primer hijo, el cual está programado para mediados de junio, inclusive tal situación le orilló a solicitar un permiso especial en aras de no jugar la Copa Oro con México.

Se espera que una vez que pase todo el trajín que la paternidad implica, “Chicharito” pueda resolver su futuro futbolístico que, al menos en estos momentos luce sombrío, máxime porque su última campaña fue quizá la peor que ha registrado durante su estadía en el Viejo Continente.

Sdp