Demandan a Ariana Grande por publicar fotos de ella misma sin permiso

México.-La cantante estadounidense Ariana Grande podría verse obligada a pagar una considerable suma de dinero por publicar en redes sociales fotografías ¡de sí misma!

Ariana no pagó por los derechos de las fotos

La razón: El paparazzi Robert Barbera demandó a la intérprete de No Tears Left to Cry y Thank You, Next, por utilizar sin permiso imágenes que le pertenecen a él, pues fue él quien las tomó.

El problema se remonta al año 2017, cuando Ariana publicó las fotos en su cuenta oficial de Instagram, para promover su cuarto disco de nombre Sweetener.

Tras enterarse de esto, Barbera decidió emprender acciones legales contra la también actriz de 25 años, argumentando que Grande nunca le pidió permiso, ni pagó por los derechos para subir las fotos a sus redes sociales.

Una publicación muy exitosa en redes sociales

La publicación alcanzó más de tres millones de ‘Me Gusta’ en Instagram, por lo que el fotógrafo exige ahora el pago de 25 mil dólares como compensación por los beneficios que la cantante obtuvo al explotar las imágenes.

El paparazzi acompañó su demanda con capturas de pantalla de la publicación, que espera utilizar como prueba de que la cantante no proporcionó los datos sobre el origen de las imágenes.

De ganar la demanda, Barbera podría recibir 25 mil dólares por cada fotografía que utilizó Grande, o incluso todas las ganancias generadas por la publicación.

Ariana ha emprendido acciones para que esto no se repita

Según reporta Noticieros Televisa, la cantante parece haber aprendido la lección tras la demanda del paparazzi, pues desde hace un par de meses sólo permite el ingreso a sus conciertos a fotógrafos que firmen un contrato.

Entre otras cosas, el documento establece que sólo tienen permitido tomar fotos durante las tres primeras canciones y si quieren utilizarlas, deben solicitar a la oficina de la cantante una autorización escrita.

Sdp