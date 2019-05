Me comprometo a disminuir el impuesto sobre la nómina: Jiménez Merino (PRI)

México.- Reducir el Impuesto Sobre la Nómina (ISN) al dos por ciento para empresarios poblanos, propuso el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Puebla, Alberto Jiménez Merino, durante una rueda de prensa organizada ayer en la sede del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor.

“Me comprometo con los empresarios poblanos a reducir el Impuesto Sobre la Nómina al dos por ciento, como nos fue planteado el día de ayer en un encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial y sus 25 organizaciones empresariales agrupadas en esa entidad. Así, juntos, en el Consejo Estatal de Infraestructura y con el Consejo Consultivo Asesor del gobernador, podremos dar prioridad a su aplicación, a fin de hacer viables esos recursos, siempre en beneficio de Puebla”, expresó.

En otro orden de ideas, Jiménez Merino dejó en claro que la única fuerza a la que se uniría será aquélla para el combate a la corrupción y para contribuir en la lucha contra este mal en todo el territorio mexicano, por lo que descartó pronunciarse a favor de otro proyecto político, ya que el suyo generará más oportunidades para los poblanos: “Yo nunca me he vendido, no me metí a esta campaña para ver si me piden o no me piden. La única fuerza a la que me uniría, como lo dije antes, es para combatir la corrupción en mi estado y si eso contribuye también a combatirla en otros lados, qué bueno, pero mi preocupación y mi reto, el proyecto de mi vida, es ganar esta elección en donde, por cierto, muchos poblanos, provenientes de otras fuerzas políticas, se están sumando”, precisó.

Durante la rueda de prensa estuvo acompañado por el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Puebla, Lorenzo Rivera Sosa, de la Secretaria de de Atención a las Personas con Discapacidad, Norma Aceves García, así como del secretario de Operación Política, Jorge Márquez, y del Delegado Especial del CEN en Puebla, Miguel Castro Reynoso.

Con información del PRI Nacional