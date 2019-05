OFICIAL: Rafael Márquez deja la presidencia deportiva del Atlas

México.- Luego de que Atlas fuera adquerido por Grupo Orlegi, Rafael Márquezdecidió abandonar la presidencia deportiva del equipo rojinegro, cargo que ocupaba desde agosto del año pasado.

A través de redes sociales, Márquez, símbolo de los Zorros, dio a conocer que su salida se debe a que desea seguirse preparando en diversas áreas concernientes al futbol. Además, agradeció a todos aquellos que lo apoyaron durante su estadía en la cúpula atlista.

“Ante esta nueva historia que está por escribirse en esta institución a la que tanto quiero, he evaluado según mis valores que mis deseos en este momento son seguir preparándome en las distintas áreas de este deporte que me apasiona y que tanto me ha dado. No quiero irme sin antes agradecer a todos y cada uno de los que colaboraron conmigo en este tiempo”. RAFAEL MÁRQUEZ

El ex capitán del Tri tomó desiciones importantes durante su administración, como la contratación de Leandro Cufré para el banquillo; no obstante, el argentino también es candidato a salir con las modificaciones que se avecinan.

Grupo Orlegi, dueño absoluto de los Zorros

De acuerdo con el periodista David Medrano, el consorcio comandado por Alejandro Irarragorri, que administra a Santos y Tampico Madero, se hizo con el 100 por ciento de las acciones del conjunto tapatío, de modo que Grupo Salinas (Tv Azteca) se quedó con el 30 por ciento de todo Orlegi, por ende los altos ejecutivos del Ajusco tendrán injerencia en el Consejo General.

Tras estos cambios, estaba más que cantado que Márquez dejara su puesto. Inclusive, la misma fuente afirmó que también abandonarán el club Ignacio Hierro, Gabriel Saucedo, Alberto Duque y Severiano García, quienes desempeñaban cargos que iban desde lo deportivo hasta lo administrativo.

Sdp