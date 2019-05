Despiden a Jolette del programa Hoy

México.-A través de su columna en el Heraldo de México, Alex Kaffie acaba de soltar una nueva bomba informática, asegura que sin previo aviso despidieron a Jolette del programa Hoy.

Como recordarás, y si no, la emergida de La Academia, reality de TV Azteca, tenía su sección de moda en el matutino de Televisa; no obstante, este espacio llamado “Vístete como tu estrella” solo duró 2 meses pues no volvieron a requerirla.

Asimismo el comunicador dice que a la también conductora no le avisaron del despido así como tampoco le indicaron las razones, es más, ni siquiera se sabe si la decisión fue tomada por Magda Rodriguez, , la productora.

Hasta el momento no ha sido confirmada esta información, incluso, Jolette aún se promociona en su cuenta de Instagram como parte del equipo de la empresa de San Ángel.

A penas el 4 de febrero de este año, Jolette presumía ser parte del equipo de Hoy donde orgullosa daba sus ‘Joletips’. En su primera cápsula enseñó cómo lucir igual a Eiza González.

Sdp