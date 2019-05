Los delincuentes “traen de rodillas a los establecimientos mercantiles”, denuncia el alcalde en Venustiano Carranza

Ciudad de México.- Al comparecer ante las comisiones unidas de Administración Pública Local y Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, el alcalde en Venustiano Carranza, Julio César Moreno Rivera, aseguró ayer que la extorsión “es un terror”, pues los delincuentes “traen de rodillas a los establecimientos mercantiles y a los comerciantes, a quienes les da terror; incluso ni siquiera denuncian porque ponen en peligro su vida”.

Lamentó que la extorsión no es delito grave y los delincuentes lo saben, por eso no llegan en grupo a los establecimientos, sino que arriba uno solo. “Mandan a un solo tipo a decir: a partir de mañana tienes que pagar derecho de piso. Este problema no sólo es extorsión, es delincuencia organizada y eso sí es delito grave”-.

El problema, dijo, es tipificarlo. “Es toda una investigación y por eso traen azotados a los comerciantes de establecimientos en los mercados, en las calles; en verdad es un terror en toda la ciudad, creo que no es privativo en Venustiano Carranza”.

Propuso a las diputadas y diputados integrantes de las comisiones unidas hacer un frente para combatir el delito de extorsión. “Valdría le pena hacer un trabajo un conjunto, porque ahora el sistema judicial es federal. Los diputados federales tienen que seguir modificando el artículo 19 constitucional para que cierren la puerta giratoria, es increíble que haya delincuentes que tienen hasta 11 ingresos y vuelven a caer. La verdad es imposible bajar la incidencia delictiva, máxime con este nuevo sistema de juicios orales en donde todo mundo alcanza libertad bajo fianza”, reprochó.

El tema de la inseguridad se derivó porque la diputada María de Lourdes Paz Reyes, de MORENA, le pidió abundar sobre la denuncia hecha por concejales en el sentido de que había casos de extorsión a comerciantes, algunos relacionados con las llamadas chelerías.

La diputada Gabriela Salido Magos (PAN) pidió mayor información con relación a la Clínica de la Mujer, ya que se observó que el informe remitido se da cuenta de que ésta tendrá una inversión considerable.

“También me gustaría saber si ustedes tienen contempladas medidas para ayudar a la permeabilidad al subsuelo, el soterramiento del cableado”, dijo.

En tanto, la diputada Martha Ávila Ventura (MORENA) solicitó al funcionario profundizar respecto de las acciones y políticas en materia de participación ciudadana, prevención del delito, así como los resultados obtenidos en estos rubros.

Por el PRI, el diputado Ernesto Alarcón se congratuló de que en la alcaldía haya un compromiso por fortalecer el bienestar la mujer. “Sólo me gustaría saber cuántas serán beneficiadas con el proyecto Casa Violeta (en la que se ofrecerán servicios de atención profesional e integral para las mujeres).

La diputada del PRD, Evelyn Parra Álvarez, ofreció el apoyo desde el Poder Legislativo para apoyar en las acciones que se emprendan en la demarcación.

Por el grupo parlamentario de Acción Nacional, la congresista Margarita Saldaña expuso “nos interesa que platiquemos para ver cuál es el alcance de las escuelas de artes, porque queremos precisar que el hecho de que vayan de la mano con el Instituto Nacional de Bellas Artes, es darles un nivel de profesionalización, como escuelas de iniciación artística, bachilleratos o como escuelas profesionales”.

Después, la diputada Guadalupe Morales, de MORENA, se refirió a la zona de La Merced, “me gustaría saber más respecto a los ambulantes que ya están sobre avenida de Circunvalación en el carril del metrobús. Ya no es solamente cómo están sobre toda la avenida, ya abarcan los ambulantes el primer carril en contrasentido del metrobús”.

La presidenta de la Comisión de Administración Pública Local, diputada Guadalupe Chavira de la Rosa, aseguró que las comparecencias de los alcaldes ante el Poder Legislativo tuvieron el propósito de conocer el estado que guarda la administración en las demarcaciones. Esta transparencia y rendición de cuentas, dijo, es en beneficio de los ciudadanos.

Con información del Congreso de la Ciudad de México