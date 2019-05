Comisión de Vivienda aprobó opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

México.- La Comisión de Vivienda presidida por el diputado sin partido, Carlos Torres Piña, aprobó la opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, ya que coincide con el Ejecutivo al tener un eje rector: dotar de una casa-habitación digna a miles de trabajadores de la zona fronteriza y a personas de bajos ingresos.

El documento remitido a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos argumenta que el tema de vivienda tiene una deuda con la ciudadanía, pues el Estado está obligado a garantizar el derecho a una casa-habitación digna.

Por lo que el texto avalado por sus integrantes, refiere que se debe dar un trato preferencial a las familias que perdieron su inmueble, durante los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, por lo que este Plan buscará crear un Programa Nacional de Reconstrucción, a fin de apoyar a personas que acrediten que viven en un estado de marginación o forma parte de un grupo vulnerable.

Además, se contempla que el Programa de Desarrollo Urbano y Vivienda, atienda sólo a 14 municipios, diez localizados en la frontera norte, que por su ubicación geográfica es un área de desarrollo vertiginoso por su cercanía a Estados Unidos, por lo que se realizarán acciones de mejoramiento, ampliación y sustitución de casas-habitación.

Detallan que este apoyo se consideró, porque en las ciudades fronterizas no se tiene la oferta de vivienda social para cumplir la demanda, además sus recursos no son suficientes y, en el mejor de los casos, quienes tienen la oportunidad de adquirir un predio lo hace en asentamientos irregulares, por lo que no poseen los servicios básicos, ni equipamiento urbano necesario para garantizar una vivienda digna.

La opinión vertida por los diputados refiere que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el rezago habitacional en México asciende a 14 millones de viviendas, siendo las entidades más afectadas Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Con información de la Cámara de Diputados