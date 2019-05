Lo más destacado de “La Mañanera”

Redacción / México.– En su conferencia de prensa de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación de las leyes secundarias de la Guardia Nacional, así como las respectivas a la paridad de género, de manera unánime “en un hecho histórico” por el Congreso de la Unión.

Tras agradecer a los legisladores de todos los partidos el apoyo para lograr estas normas, aseguró que es “una buena noticia” porque se va a ayudar a que se enfrente el problema de la inseguridad y de la violencia, protegiendo a los ciudadanos, con elementos que ya están en capacitación y formación.

Informó que el próximo 30 de junio comenzará a operar la Guardia Nacional de manera formal en todo el país, una vez que fueron aprobadas las leyes secundarias.

EN LOS ÚLTIMOS 10 DÍAS SE INCAUTARON CUATRO MILLONES 437 MIL DÓLARES POR ASEGURAMIENTOS DE BIENES Y DROGAS

El Ejecutivo precisó que del 9 al 23 de mayo se obtuvieron más cuatro millones 437 mil dólares por aseguramientos de bienes y drogas, como parte de las acciones para acabar con la corrupción y devolverle al pueblo lo obtenido por acciones ilícitas.

Detalló que el precio estimado de la droga asegurada, entre cocaína, metanfetamina, goma de opio y marihuana, asciende a 245 millones 821 mil 736.73 pesos.

Refirió que antes el dinero incautado se iba al Banco del Ejército, en tanto, actualmente se va a la Fiscalía General de la República.

SERVICIOS DE SALUD NO ESTÁN SIENDO AFECTADOS: AMLO

“No van a afectarse los servicios de salud, van a mejorar. Porque ahora se convirtieron en paladines de la justicia. Se quedaron callados cuando dieron los contratos para construir hospitales en beneficio de funcionarios y contratistas vinculados al Gobierno”.

Destacó que la administración pasada dejó sin concluir la construcción de 270 hospitales y centros de salud. En tanto que en el tema de medicinas, sólo el año pasado el Gobierno gastó 90 mil millones de pesos en medicamentos en 10 empresas.

Agregó que recientemente con ayuda de científicos se mejoró y resolvió el abasto de medicamentos para enfermos con VIH-Sida.

Al ser cuestionado sobre las denuncias de directores de 11 institutos como los de Cancerología y Neutología, quienes expresaron falta de recursos y suministros, el presidente López Obrador negó está situación y agregó que dichas instancias cuentan con recursos suficientes. “Diría que son los hospitales con más recursos, claro, porque son institutos de excelencia”, expresó.

“Que quede claro, para la salud y la educación del pueblo no hay límite en cuanto al presupuesto. Sería una contradicción que un gobierno que surge de un movimiento popular, que busca combatir la probreza y dar preferencia a los humildes, no destine recursos para la salud o para la educación”; ya no habrá huachicol ni en la salud ni en la educación, refrendó.

Agregó que el compromiso del gobierno federal es concluir el sexenio con un sistema de salud pública comparable al que tienen los países desarrollados.

GOBIERNO FEDERAL NO FILTRÓ LISTAS DE PERIODISTAS AL PERIÓDICO REFORMA

El primer mandatario, “bajo palabra de decir verdad” que su Gobierno no dio a conocer la lista de periodistas que recibieron apoyos para trabajos informativos.

Agregó que su administración sólo entregó la lista de medios que le solicitó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), aunque mantendrá los contratos necesarios para la difusión de acciones de gobierno.

Detalló que el año pasado, el gasto de publicidad gubernamental fue de 10 mil millones de pesos, pero actualmente se redujo a cuatro mil millones, y reiteró que no va a haber censura para nadie “porque no tenemos enemigos en los medios de información”.

Tras subrayar que la información sobre columnistas y periodistas no es lo mismo que lo datos de publicidad de gobierno, aseguró que su administración apoyará a las radios comunitarias y el fortalecimiento del sistema de información para terminar el abuso que existía en materia de medios de comunicación.