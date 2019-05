Asteroide “potencialmente peligroso” está cerca de la Tierra

Uno de los muchos cuerpos celestes catalogados como potencialmente peligrosos está muy cerca de la Tierra; se trata del asteroide 1999 KW4, el cual tiene una trayectoria que lo ha puesto a unos 5 millones de kilómetros del planeta; distancia que puede parecer muy grande, pero en dimensiones astronómicas es relativamente poco.

Aún así, expertos aseguran que está dentro de la zona segura, por lo que no se espera que su presencia cause algún inconveniente al planeta. Su acercamiento comenzó desde el 25 de mayo de 2019 y terminará su recorrido por la zona el próximo 27 del mismo mes, contando con una velocidad de 77 mil 446 kilómetros. Si bien el objeto no puede ser visible a simple vista, observatorios e incluso telescopios tradicionales pueden captarlo su las condiciones climatológicas lo permiten.

El astro volverá a pasar por la órbita terrestre en 2036, que será el momento en que más cerca estén de nosotros, al encontrarse a tan sólo 2 millones de kilómetros de la superficie del planeta; no obstante, astrónomos consideran que aún a esa distancia, no representa un peligro real para la Tierra y los habitantes de la misma.

Es considerado un caso singular por contar con su propia Luna

Algo que llama la atención de 1999 KW4 es que cuenta con su propia Luna, misma que tiene 0.57 km de largo, contra el 01.3 kilómetros de la roca más grande; lo cual resulta extraordinario ya que son pocos los cuerpos binarios de este tipo que se han detectado con instrumentos de las distintas agencias espaciales, por lo que más allá de su peligrosidad, los científicos esperan analizarlo a detalle.

Lamentablemente el ángulo en el que se está desplazando no es el más adecuado para una misión como tal, aún así se planea hacer algunas imágenes radiales para estudiar su constitución. Es probable que cuando regrese en 17 años se pueda hacer un mejor análisis, gracias a la distancia a la que estará y un posible mejor ángulo de observación.

Con información de NASA.