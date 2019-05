El Tirano de Macuspana y el “hampa” de las letras ácidas

Carlos Arturo Baños Lemoine.

Termina la semana con una nueva infamia por parte del Presidente López Obrador: atacar a la prensa que lo critica, y hacerlo de la forma más burda y grotesca.

López Obrador sigue sin entender que a la prensa crítica se le contrarresta con buenos argumentos, con datos duros, con aclaraciones idóneas, con réplicas inteligentes e incluso con provocaciones bien esmeriladas… ¡no con descalificaciones viscerales y estúpidas sustentadas en información falsa, sesgada, incompleta o manipulada!

Su personalidad de tirano resentido y ególatra no le da para comprender que la democracia es un tipo de régimen político que supone el permanente contraste de las ideas, de los argumentos…

En una auténtica democracia no existe una “verdad oficial”, aunque así lo pretenda el gobierno en turno. En el periodismo concurren mentes y bolígrafos de todo tipo: desde escribanos lameculos hasta críticos agudos e incómodos.

Por ello, la peor manera de enfrentar a los medios y a los periodistas incómodos es la que suele emplear López Obrador: atacándolos a partir de sus fuentes de financiamiento, a partir de los contratos que suscriben con autoridades públicas; fuentes que, por cierto, son legales y auditables.

En medio de una crisis atroz e inédita en materia de contaminación y de salud pública, López Obrador sacó, de nueva cuenta y a manera de cortina de humo, la lista de los periodistas que han recibido dinero público como pago por la prestación de servicios profesionales contratados por el gobierno, en el marco de las normas vigentes. ¿Cuál es el problema?

A objeto de distraer la atención pública de sus múltiples errores, López Obrador aplica el viejo apotegma de que “La mejor defensa es el ataque” y, por ello, sacó de nuevo la listita de los “periodistas fifís” para volver a atacar a la prensa que todos los días exhibe sus tarugadas al frente del gobierno.

Obvio, como las huestes de López Obrador son brutas a más no poder, no caen en la cuenta de que su Profeta incurre en la falacia de falsa asociación: “Si recibieron dinero del gobierno de Peña (o de Calderón o de Fox), entonces están al servicio del gobierno de Peña (o de Calderón o de Fox)”.

El uso tramposo de la información le sirve, de mil amores, al Tirano de Macuspana para tapar la mediocridad de lo poco que va de su gobierno. No podíamos esperar menos de alguien como López Obrador.

Es menester recordar, por lo demás, que la información exhibida nuevamente por López Obrador, ahora para tapar la crisis de contaminación y de salud imputable a su pésimo gobierno, está al alcance de cualquier ciudadano: basta con hacer una solicitud de información en materia de “proveedores gubernamentales”.

Además, todos los contratos signados entre el gobierno, por un lado, y las empresas periodísticas, por el otro, son auditables y están sujetos a la rendición de cuentas: si hay alguna irregularidad en los mismos, se puede proceder conforme a Derecho para sancionar al infractor.

Por eso insistimos: ¿cuál es el problema?

El problema real es que tenemos un Presidente mediocre e ineficiente con una piel muy delgada, acostumbrado a tratar sólo con los buhoneros, los eunucos, los saltimbanquis, los bailarines y los astrólogos de su Corte Populista: “Sí, mi Señor, lo que usted diga y disponga, mi Señor”.

Vaya, a estas alturas ya nos queda más que claro que Vicente Fox (PAN), Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI) tuvieron el cuero más resistente que López Obrador (MORENA), porque la prensa en más de una ocasión los hizo mierda y aquéllos aguantaron vara. Y, claro, hacían muecas, pataleaban, se quejaban, trataban de defenderse, se hacía las víctimas del Cuarto Poder… ¡pero siempre desde la bacinica, porque la prensa ya los había hecho caca!

Pensar que, por recibir recursos públicos, una casa periodística o un periodista van a convertirse, en automático, en un vocero extraoficial o en un porrista del gobierno en turno, es caer a todas luces en un error. Y, por supuesto, habla de la brutalidad de quien así lo piensa.

Hay periodistas que se venden y periodistas que no, hay medios que sesgan la información según el patrocinio que reciben y medios que no. Por ello hay que analizar caso por caso, a veces temporada por temporada, programa por programa y coyuntura por coyuntura. Y siempre, en todo momento, debemos aquilatar la información y los argumentos con base en su certeza intrínseca, con total independencia del emisor.

La magia de todo esto es simple para quien sabe exigir que la información sea cierta y el argumento esté bien construido… ¡venga de quien venga! El mensajero jamás tendrá la culpa de las verdades que transmita, porque las verdades pesan por sí mismas.

Pero en el océano de su mentecatez, López Obrador hace juicios sumarios contra la prensa crítica, y seguro está a un paso de dejar de leer los periódicos… ¡tal como lo hiciera Vicente Fox! Para quienes sólo gustan de leer “buenas noticias” esperando el “aplauso fácil” de los “estómagos agradecidos”, la prensa crítica debe resultarles repugnante.

López Obrador es un hombre viejo de cuerpo y viejo de mente (decrépito, pues), por eso cree que sigue vigente la máxima de López Portillo: “No pago para que me peguen”. Y López Obrador piensa así porque así mero él está procediendo como gobernante: no de balde ha metido en los medios públicos (Canal 22, Canal 11, Canal 14, NOTIMEX, Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Radio Educación, etc.) a puros escribanos sometidos a su capricho y voluntad.

Los medios públicos se han vuelto medios adoctrinantes y porristas, medios al servicio del Tirano de Macuspana, medios sometidos al pensamiento único que emana de los salones y pasillos de Palacio Nacional.

López Obrador quiere sólo medios sometidos, ya sean públicos o privados. El Tirano de Macuspana sueña con ser el Gran Hermano orwelliano: muchas pantallas para una sola voz… ¡los medios de comunicación masiva como parte esencial de su dictadura!

Y lo más seguro es que López Obrador avance mucho en su plan tiránico de control de los medios de masas (de masas para masas).

Pero al menos aquí, en este espacio, este Ciudadano Cero se compromete a seguir echándole limón a las heridas expuestas del Ganso Cansado, del viejito decrépito e incompetente que habita en Palacio Nacional.

Facebook: Carlos Arturo Baños Lemoine.

Twitter: @BanosLemoine