Alejandra Guzmán muestra profunda tristeza tras pleito con su hija

México.-Desde el pasado 10 de mayo, Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmá, ha causado polémica por hablar sobre la verdadera relación que tiene con la cantante, demostrando que su vida no es “tan perfecta como parece”.

Sin emargo lo que ha impactado más es que desde hace más de un año, madre he hija no tienen ningun tipo de contacto.

Antes de que se dieran a conocer los problemas entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, la intérprete de “Volverte a amar” mencionó que no estaba de acuerdo con la declaraciones de su hija, sin embargo la respetaba y quería sobre todas las cosas.

“Es algo que no aplaudo, es algo que no me agrada, es un pleito que no es mi pleito, yo creo que a veces en la familia hay cosas que se pueden malinterpretar y pues yo las amo a todas.

Sin embargo, hace unos días circuló el rumor de que Alejandra Guzmánman tenía una relación con el ex de su hija, Christian Estrada que más tarde el modelo desmintió por medio de un comunicado.

Tras las declaraciones de Frida Sofía, Alejandra Guzmán de 51 años de edad, no ha hablado al respecto pero no pudo ocultar su tristeza en redes sociales tras u presentación en Houston.