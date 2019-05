Angry Birds, Ghost, Black Mirror y más: Estos son los estrenos de Netflix para junio

México.-A poco de que concluya este quinto mes del año, Netflix finalmente reveló su lista de estrenos que prometen mantenerte en casa por horas y horas.

Como cada mes, el popular servicio streaming renueva su catálogo, suma y elimina material audiovisual siempre pensando en mantener satisfechos a sus clientes que se mantienen fieles pese a que en los últimos meses hubo un aumento en el precio de sus servicios.

¿Qué hay de nuevo si de series hablamos? La lista inicia con la segunda temporada de “Dark”, seguida por la quinta entrega de “bLACK mIRROR”. Llega la tercera temporada de “Paquita Salas”, la miniseria de “Historias de San Francisco”, el regreso de “Jessica Jones” así como el de “Designated Survivor”.

Los estrenos incluyen: “Happy!” T2, “3%” T3, “The Confession Tapes” T2, “Los 100” T5, “Glee” T1-6 y “Elementary”.

Películas:

“Shaft”, “Misterio a bordo”, “ Beats”, “Oh, Ramona!”, “Elisa y Marcela”, “La misma sangre”, “El bebé de Bridget Jones”, “Cazafantasmas”, “La chica del tren”, “Ghost: La sombra del amor”, “El señor de los anillos: La comunidad del anillo” y “No respires”.

Documentales y especiales:

“Rolling thunder revue: a Bob Dylan story by Martin Scorsese”, “Daniel Sosa, maleducado”, “Adam devine: Best time of our lives”, “The chef show”, “Bob Lazar: Area 51 & Fying Saucers” y “La vida en la casa del perro”.

Niños y familia

“Los vigilantes del Malibú: La serie”, “Go! Vive a tu manera”, “Pachamama”, “Marvel – Guardianes de la galaxia”, “Pokemón: sol y luna- ultraventuras” y “Angry birds-la película”.

Anime

“Kakegurui XX” y “Aggretsuko”.