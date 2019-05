El abuso sexual infantil en ‘Videotape’

Patricia Betaza.

Carolina y Elsa son dos niñas cómplices perfectas entre el juego, las travesuras y el video. Porque disfrutan absolutamente de grabar lo que se les atraviesa en el camino. Ahí van divertidas cámara en mano. Hasta que, cuando menos se lo esperan, en el lugar más cotidiano y con alguien demasiado cercano ocurre un hecho violento que les marca la vida. Es el argumento de Videotape, el cortometraje de la cineasta mexicana Sandra Reynoso. Es su cuarto trabajo y ha sido nominado a un Ariel; además, es semifinalista en los Premios Bafta Student Film Awards de la Gran Bretaña.

1.-¿Videotape es autobiográfico?

– No. No viví la experiencia, pero sí en el sentido de que conozco a varias víctimas y me siento muy cercana al tema, y muchas cosas de las que uno escribe tiene que ver lo que vivimos en la infancia; el hecho de estar contextualizado en los 90, es personal.

2.- El abuso infantil se ha destapado en los últimos años ¿consideras que hay cierta tolerancia en los propios hogares y familias para encubrir al agresor?

-Creo que es algo que se ha destapado en los último años pero siempre ha sucedido. En los tiempos actuales, sobre todo con los movimiento que feministas y de denuncia,, con todo lo que tiene que ver con acoso sexual ha permitido que se toque el tema. No sé si han aumentado los casos o hay más denuncias. Cuando filmé el cortometraje –hace tres años-, México era el tercer lugar en este delito a nivel mundial y ahorita es el primer lugar. Solo se denuncia uno de cada 100 casos. Es muy difícil calcular en estadísticas. Cuesta mucho trabajo en las familias hablar y reconocerlo y en los niños denunciarlo.

4.- Hay datos de que en la mayoría de los casos el abuso sexual infantil es perpetrado por personas cercanas a la víctima.

-El abuso sexual se perpetra por los padres, los abuelos, los tíos, los amigos de la familia, los sacerdotes. La mayoría de los casos está en el círculo familiar o en el círculo de confianza. Por eso es difícil prevenir, porque el agresor es casi siempre alguien del que no se desconfía.

5.- El corto se ha presentado en el festival de Morelia, en Ensenada, en Oaxaca. Está nominado a un Ariel. ¿Cómo has visto la reacción del público?

-Ha tenido muy buena aceptación. La gente tiende a conmoverse con la historia, identificarse con la protagonista. Y ha sido un desfogue. Muchas chavas se me han acercado en las funciones -no me dicen yo lo viví- pero me felicitan. Haber sido agredidos sexualmente de niños genera un odio a la víctima. Y el espectador, puede sentir una especie de alivio.

7.- ¿Por qué te interesó el tema del abuso sexual infantil?

-Por que tengo amigas cercanas que han vividos situaciones similares de abuso sexual. Es un tema que a mi me duele mucho y lo he estado investigando desde hace varios año. Me tardé en construir la historia; me interesaba darle un poder a los a los niños agredidos, que es un poder que en la vida real no tienen.

8.- En el corto no hay imágenes explícitas del tema. ¿Fue tu intención?

Me interesaba hacerlo implícito porque me parecía muy importante no exponer a un niño en una escena. El espectador lo construye en su cabeza.

9.-. ¿El cine mexicano atraviesa por su mejor momento?

-Estamos en un gran momento de la industria. Ya se está retomando la industria. El cine mexicano estuvo muerto muchos años y ahorita estamos en un nivel de industria y ha sido por un esfuerzo de los cineastas y el apoyo gubernamental, que espero no siga reduciéndose. A las mujeres no están escuchando, nos están abriendo las puertas, en mucho tiempo un mundo hermético para la mujer.

‘Videotape’ tendrá su estreno mundial en Shanghai, China. Sandra Reynoso, nacida en la CDMX dice que no importa que sean cortometrajes o largometrajes. En el cine lo importante es tener una historia que contar, tener que decirle algo a alguien.