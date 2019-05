Lo más destacado de “La Mañanera”

México.- En su conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró al nuevo titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. El se trata de Víctor Manuel Toledo, quien sustituirá a Josefa González Blanco Ortíz Mena.

Así mismo, informó que el senador Ricardo Ahued, ocupará la dirección de Aduanas.

Dijo que se trata de dos personas profesionales, con experiencia y, sobre todo honestos; ése es el principal distintivo de los dos; “porque la honestidad es lo que más se necesita en el servicio público”.

Describió al doctor Toledo como un experto en medio ambiente, egresado de la UNAM, y al senador Ahued –quien pedirá licencia– como un empresario y político muy honesto y profesional.

Sobre la subasta de autos, realizada el ayer domingo en Los Pinos, y con la cual inició el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, el titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Ricardo Rodríguez Vargas, informó que de los 82 lotes se comercializaron 65 y quedaron 17 desiertos, y los recursos se destinarán a un fin netamente social, como son dos de los municipios más pobres en México: Santos Reyes Yucuná y Santa María Zaniza, en Oaxaca.

“Tuvimos el máximo de participación en la historia del SAE en las subastas, fueron 800 bases para participar las que se vendieron. Para que se den una idea, en Santa Lucía, que también habíamos tenido una demanda histórica bastante fuerte, tuvimos 631 bases”. destacó.

Asimismo, indicó que el precio promedio por el que se vendieron los vehículos de lujo estuvo 69 por ciento por encima del valor inicial; por ejemplo, un Lamborghini Murciélago, con un precio de salida de un millón 472 mil pesos, se vendió en un millón 775 mil pesos, lo que representó un sobreprecio de 21 por ciento.

En tanto que una camioneta Ford Shelby, con un precio de un millón 216 mil pesos, se vendió en un millón 900 mil pesos, con un sobreprecio de 56 por ciento; y un Corvette 2016, con precio inicial de 618 mil pesos, se vendió en 905 mil pesos, con un sobreprecio de 48 por ciento.

Los “vochos” fueron los modelos con el mayor sobreprecio, pues un sedán modelo 2004, con valor de 30 mil pesos se vendió en 325 mil, 983 por ciento más; otro sedán modelo 1951 tuvo precio de salida de 253 mil pesos y se vendió en 360 mil, con 42 por ciento de sobreprecio, y el más barato, de 10 mil pesos, se vendió en 65 mil, con un sobreprecio de 550 por ciento.

“En general, tuvimos un buen sobreprecio, la gente le entró a la puja, con una fuerte participación, y al final consideramos que los resultados fueron bastante favorables en la venta de dichos bienes de lujo”.

De igual forma, Rodríguez Vargas comentó que el presupuesto de Santos Reyes fue de seis millones de pesos en 2018, por lo que los recursos podrían representar cinco veces más su presupuesto del año anterior, el cual se destinará a obras de alto impacto.

Por su parte el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, respondió que al día de hoy está cubierta la totalidad de abasto de medicamentos antirretrovirales en todos los estados.

En el caso de las personas que viven con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), la compra de medicamentos para los 97 mil enfermos que forman parte de la población abierta, significa un gasto de tres mil 200 millones de pesos. Hasta ahora, dijo, ya hay convenios con 22 entidades de la República para utilizar la estrategia de compras consolidadas, adquirir más volúmenes y abrir las licitaciones a proveedores internacionales, sin descartar medicamentos genéricos que hayan sido debidamente probados a nivel internacional. Puso como ejemplo el medicamento Dolutegravir, el cual señaló como la mejor opción en México, como un tercer fármaco en esquemas de primera línea. CHEVRÓN CONTINÚA COMO LA MARCA QUE VENDE MÁS CARO

Como todos los lunes , el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, dio a conocer el “Quién es Quién en los precios de los combustibles” en el país del 16 al 22 de mayo, donde la marca Chevron fue la más cara en venta tanto de gasolina Regular, Premium y Diésel.

El funcionario aseguró que en estas seis semanas de revisión se ha visto una tendencia a la baja en los precios de los combustibles en toda la República Mexicana.

En el caso de la gasolina Regular, Chevron es la marca con el precio más alto con 20.73 pesos por litro, seguida de Arco con 20.07 pesos y Shell con 20.07 pesos por litro, mientras que las estaciones con los precios más bajos fueron Orsan con 19.25 pesos, Lodemo 19.29 pesos y Rendichicas con 19.31 pesos por litro.

Aclaró que en la marca Arco se está realizando un ejercicio especial porque la mayoría de sus gasolineras están en la zona fronteriza con Estados Unidos y su precio que tiene el incentivo fiscal, por eso se distorsiona el precio promedio.

Para la gasolina Premium, Sheffield apuntó que en estas seis semanas se ha visto una baja de 27 centavos en el precio promedio, donde Chevron es la más cara con 22.77 pesos por litro, Arco con 22.01 pesos y Shell con 21.64 pesos por litro.

En contraste, las marcas con los precios más bajos en la semana de referencia fueron Lodemo con 20.55 pesos por litro, Orsan con 20.59 pesos y Repsol con 20.78 pesos por litro.

En el caso del Diésel, Chevron vuele a ser la marca con el precio más alto al venderse en 22.05 pesos por litro, seguida de Arco con 21.86 pesos y Shell con 21.43 pesos por litro, en tanto, los más bajos fueron para Orsan 20.88 pesos, Rendichicas 20.91 pesos y Lodemo 20.93 pesos por litro.

En la semana del 16 al 22 de mayo se evaluaron 125 estaciones elegidas por sorteo, de las cuales 11 (franquiciatarios de Pemex) no permitieron la revisión, 81 no presentaron irregularidades y 11 resultaron con resultados negativos al no dar litros de a litro.

Se verificó un total de mil 746 bomabas/mangueras, de las cuales 14 fueron inmovilizadas por no dar litros de a litro.

Para el caso del Gas LP, en tanques estacionarios el Grupo Gutiérrez Nieto fue el más caro al vender el combustible en 10.79 pesos por litro, seguido de Grupo Mabarak con 10.64 pesos y Grupo Solache con 10.54 pesos por litro, mientras que las marcas con el precio más bajo fueron Grupo Tomza con 8.40 pesos, Grupo Zeta con 8.46 y Grupo Ultragas con 8.65 pesos por litro.

En cilindros, el Grupo Mabarak fue el más caro al vender en 19.97 pesos el kilo de Gas LP, seguido de Damiano con 19.61 y Grupo Garza Obregón con 19.55 pesos por kilo; en contraste, los más bajos fueron para Ultragas con 15.92 pesos, Grupo Pagasa con 16.32 y Metropolitano con 16.76 pesos por kilo.

El funcionario federal detalló que el margen de venta de gas por kilo es de hasta seis pesos, por lo que invitó a los consumidores a comparar y comprar donde se les ofrezca el mejor precio.

AMLO LAMENTA MUERTE DE ELEMENTOS DE LA MARINA

Lamentó la pérdida del cinco elementos de la Secretaría de Marina y un funcionario de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el viernes pasado, cuyo helicóptero en el que viajaban se desplomó.

Por ello, al mediodía el almirante Rafael Ojeda dará detalles del siniestro, con el propósito de despejar todos los rumores que se han desatado al respecto.

“COMETIÓ UN ERROR”, LÓPEZ OBRADOR SOBRE RENUNCIA DE JOSEFA GONZÁLEZ

“No tenemos derecho a fallar en nada”, declaró López Obrador sobre la renuncia de la titular de Semarnat, Josefa González Blanco.

“Si no se tiene autoridad moral, no se puede tener autoridad política y no se puede encabezar una transformación”, dijo.

“Cometió un error como todos cometemos errores y no se podía pasar este asunto”, refirió.

ALEMANIA PODRÍA AYUDAR EN RESCATE EN PASTA DE CONCHOS

El presidente adelantó que el canciller Marcelo Ebrard viajó a Alemania para reunirse con su homóloga, con el propósito de realizar un convenio de colaboración para el rescate de los mineros atrapados en Pasta de Conchos.