Meghan Sussex busca niñera para Archie; este sería su sueldo mensual

México.-A sólo unas semanas de que la familia real británica recibiera a Archie Harrison, su integrante más joven, Meghan y Harry, duques de Sussex parecen estar interesados en comenzar a retomar el ritmo de su vida cotidiana, pero ahora con su hijo.

Y es que a pesar de que el príncipe se tomó menos de una semana libre tras el nacimiento, Meghan aún no asiste a eventos públicos y está dedicada enteramente al cuidado de su pequeño; en esta tarea estuvo ayudándola su madre, pero ahora que ha vuelto a su casa en California, se ha hecho público que la pareja está buscando a alguien que le ayude con el cuidado del bebé.

Por supuesto, no tiene nada de extraño que la familia que integra a la corona busque a una niñera, lo que ha hecho que todo el mundo ponga la atención en el tema es que los requisitos que la mismísima Markle habría puesto para cubrir la vacante.

Según el diario The Daily Express, la duquesa ha indicado que busca a una “persona discreta, que no se deje deslumbrar por la fama”, pero donde sí se salió del protocolo fue con la acotación que indica que para cubrir el puesto también serán considerados los hombres interesados y que además, no es necesaria la nacionalidad británica para aspirar al trabajo.