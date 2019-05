Así reaccionó Danna Paola al enterarse que será parte del elenco de Quinceañera

Sin embargo, en entrevista con la prensa, negó rotundamente que vaya a ser ella una de la actrices de la nueva versión de la telenovela Quinceañera, aunque aceptó que hará un proyecto próximamente, del cual pronto nos dará los detalles.

“Están haciendo un montón de remakes, ¡está muy de moda! No, yo estoy viviendo en España, estoy feliz rodando Élite, estoy con mi música, no voy a hacer ninguna novela, hay una sorpresa de otra cosa pero no es eso”. DANNA PAOLA