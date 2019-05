INE avala entrega de tarjetas Bienestar en entidades donde habrá comicios

México.- El Instituto Nacional Electoral negó adoptar medidas cautelares para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Bienestar y Morena para que suspendieran la entrega de tarjetas bancarias llamadas “Bienestar” en las seis entidades que están en proceso de elecciones.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió por unanimidad que puedan continuar con la entrega de la tarjeta porque los programas sociales pueden seguir repartiéndose en época electoral, y señaló que no encontraron elementos que indiquen que estás tarjetas van acompañadas de una carta firmada por el Ejecutivo federal, por lo que no existe promoción personalizada.

El consejero Benito Nacif explicó que la queja del PAN señala que existe una carta suscrita por el presidente López Obrador que acompaña las tarjetas del programa Bienestar lo que podría ser una infracción a la ley, pero no hay indicios de que el documento exista: “Las diligencias, los requerimientos de información que ha hecho la Unidad Técnica de lo Contencioso electoral no han encontrado ningún indicio de que la carta se esté repartiendo y esté acompañando la entrega de las tarjetas y por esa razón ante hechos denunciados no se pueden confirmar por lo tanto estamos ante un caso de hechos de realización futura, incierta”.

Por su parte, la consejera Adriana Favela reiteró que la entrega de estas tarjetas cumplen con los requisitos de los programas sociales durante el periodo de campañas, que incluye un padrón de afiliados previamente establecido y que no se otorguen en actos masivos.

En la sesión, también rechazaron suspender el spot del PRI en donde su candidato a la gubernatura de Puebla promueve la tarjeta “mujer segura”, y negaron que este promocional coaccione el voto de los ciudadanos.

Fuente: Noticias MVS