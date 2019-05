Los “Cabos Sueltos” de los soldados liberados

Ethel Riquelme.

Quienes vimos los videos de soldados retenidos por infractores de la ley en Michoacán, incluidos mujeres y niños del pueblo La Huacana, quienes jalonean y les exigen entregar las armas decomisadas a cambio de soltarlos, no podemos menos que considerar héroes a los militares, nos indignamos por la ofensa, por el trato a jovencitos valientes, arrastrados, desarmados. El corazón se paraliza, están contra la pared, podrían ser fusilados, se ven sus rostros… y luego… nada… la historia simplemente se cortó.

Fueron liberados y las armas entregadas. Sí, hasta la Barret calibre 50 lanza cohetes para tirar aeronaves en vuelo. Se negoció para liberarlos, algo que Andrés Manuel López Obrador prometió que nunca sucedería, pero en el asunto hay tantos cabos sueltos como soldados liberados.

En medio de la crisis, el Ejército guardó silencio, el presidente ignoró el tema pero sus voceros atribuyeron responsabilidad al gobierno estatal, el gobernador Silvano Aureoles advirtió que no se dejará intimidar por delincuentes, pero la imagen de 24 camionetas con la leyenda CJNG en las calles de Zamora ya era impactante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó la retención de los soldados pero no perdió oportunidad de insistir en no usar la fuerza y la Fiscalía General tan muda como la Sedena.

Demasiados actores para tan poca claridad.

Se negoció a pesar de la negativa del presidente López Obrador a hacerlo con la delincuencia. Es que “no son delincuentes, es pueblo molesto por el ataque de los soldados y la pérdida de vidas colaterales” dijeron las fuentes federales, aunque no se definieron los nombres de las personas presuntamente asesinadas por soldados.

“Son pobladores pero entregados a la delincuencia, incluso con la intención clara de incorporar niños y mujeres para acusar a las fuerzas armadas de infringir los derechos humanos si llegáramos a atacarlos, lo cual nunca haremos”, dijeron fuentes castrenses.

No se negoció, dijeron fuentes del gobierno estatal porque “no se va a permitir que delincuentes atenten contra la libertad de los michoacanos”. Se trabajó con la federación para liberar a sus soldados y poner orden en las calles de Zamora.

Aunque llegaría luego el Senador Antonio Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, para exigir al gobierno de López Obrador un informe específico y apegado a la verdad respecto a los acontecimientos ocurridos en La Huacana..

Así, sin información oficial, la actividad en redes sociales fue la fuente de información. Desde la transmisión por facetime del enorme convoy de camionetas con el lema Cartel Jalisco Nueva Generación para mostrar “músculo”, el asesinato de tres policías, posteriormente la entrada de soldados y su retención, todo fue difundido por internet.

Se filmó puntualmente y con el cuidado de no lastimar y golpear a los militares la exigencia del “pueblo sabio” para regresar las armas que los soldados les habían quitado y según las acusaciones, llevadas a Gabino Barrera.

Gabino Barrera Estrada jefe regional de la parte sur de Michoacán y Guerrero del Cartel Viagras o H3 (de extracción CJNG), es ni más ni menos hermano mayor del alcalde de Churumuco, Rodomiro Barrera Estrada, de extracción priísta.

Y casualmente, una fotografía tomada en Huetánamo circuló en redes sociales donde aparece Rodomiro con el senador Antonio García Conejo, medio hermano del gobernador Silvano Aureoles Conejo, misma que se desconoce su procedencia.

Y para hacer más compleja la explicación a los hechos suscitados en La Huacana, surgió también la versión sobre la existencia de otro encono entre las propias autoridades de las zonas militares derivada de los cambios ordenados desde la doceava región militar y que han provocado sacudidas en los vínculos establecidos por algunos mandos con grupos delincuenciales.

Algo más que la propia seguridad de Michoacán, parece no estar bien.