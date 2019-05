Mundial Sub-20: ¿Qué necesita la Selección Mexicana para avanzar?

Es así que la escuadra azteca necesita sí o sí vencer a su similar de Ecuador y de preferencia por goleada; de lo contrario, deberá ganar ante los sudamericanos y esperar a que los duelos Noruega vs Honduras (Grupo C) y Panamá vs Arabia Saudita (Grupo E) terminen empatados, pues sería la única manera para que el conjunto mexicano avance como uno de los cuatro mejores terceros lugares con tan solo 3 puntos.