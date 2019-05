Pemex, la empresa de unos mexicanos

Héctor Moctezuma de León.

Fue la gallina de los huevos de oro, nos la vendieron como la empresa de todos los mexicanos, como el orgullo y como símbolo de la soberanía nacional. Nada de eso, Petróleos Mexicanos fue la empresa de unos mexicanos que abusaron de la nobleza de una empresa petrolera nacional por la que entraron miles de millones de dólares, por ventas internas y externas, muchos de los cuales fueron a parar a los bolsillos de algunos funcionarios y dirigentes sindicales.

Los regímenes del PRI dieron manga ancha al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, porque era un ejército de votos con los que en muchas regiones del país ganó elecciones, luego entonces la empresa siempre cedió a las presiones de los dirigentes sindicales como aquel capricho de Joaquín Hernández Galicia de que los profesionales y técnicos pertenecieran a la organización sindical.

Hernández Galicia contó con todo el apoyo de Luis Echeverría para hacer y deshacer en la empresa “de todos los mexicanos”, impuso una cuota de obras nunca antes vista, como el 2 por ciento del total por contratación directa y el 50 por ciento de las obras de mantenimiento.

Carlos Romero Deschamps, su ex–chofer, quien pese a todas las denuncias en su contra goza de cabal salud, heredó todos los vicios de su mentor, el chantaje como su mejor arma para doblegar a los directivos en turno. Se pavoneaba de que en cada contrato colectivo de trabajo le sacaba a la empresa un nivel para sus agremiados, lo que significaba una gran sangría para sus finanzas.

El dispendio fue tolerado en todos los niveles por los gobiernos priistas y panistas, hoy las consecuencias están a la vista, Pemex es un cascarón y tratar de rescatarla como pretende el gobierno de la 4ª Transformación, no es fácil por muy buenas intenciones que se tengan.

El daño que le causaron los voraces directivos y los dirigentes sindicales le constaría al gobierno algo así como unos 50 mil millones de dólares, cantidad que un gobierno que empezó con recortes en importantes sectores como el de la salud, entre otros, difícilmente se podrá inyectar porque salvo contraer más deuda, no hay, no hay como diría mi tocayo Héctor Suarez.

El video empezó a circular muy temprano este lunes, después pasó a las pantallas de la televisión y ahora se pasea por todo el mundo, con las consecuencias que eso puede traer para el país. Ver a los soldados doblegados por un grupo de delincuentes armados sólo con palos y piedras y dando órdenes a los jefes militares, no solamente da pena, sino temor porque como ciudadanos desarmados no tenemos más que buscar la protección de la Morenita del Tepeyac. Es una pena que se tomen decisiones sin medir las consecuencias, qué bien que el ejército ya no se utilice para reprimir a los ciudadanos, pero que se precise, porque los delincuentes son los que se aprovechan de ese mandato del jefe supremo de las fuerzas armadas. ¿No cree usted?… El Senado de la República realiza una amplia difusión sobre los estados de la federación representados en ese órgano legislativo, además de cómo están integrados sus órganos de gobierno en un esfuerzo de transparencia antes nunca visto… La Secretaría de Hacienda congeló las cuentas del ex–director de Pemex, Emilio Lozoya, lo que podría ser un primer paso para castigar a los corruptos del sexenio pasado, muchos de los cuales ya no se dan abasto con colchones para guardar la lana que se trincaron.

