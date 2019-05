Ricardo Rocha le reclama a AMLO en la mañanera

México.- Durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el periodista Ricardo Rocha aseguró que no se trata de compraventa de opinión editorial. Y comentó que durante las administraciones pasadas, encabezadas por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no fue aceptado porque lo etiquetaban de “lopezobradorista”, y “qué curioso que ahora el lopezobradorismo me quiere etiquetar de ‘peñista’; mala puntería”.

El periodista Ricardo Rocha reclamó esta mañana al Presidente Andrés Manuel López Obrador que su nombre encabezara la lista difundida sobre los 36 comunicadores y sus empresas que “fueron beneficiadas con contratos durante el sexenio del ex Jefe del Ejecutivo Enrique Peña Nieto”.

“Señor Presidente, hoy no traigo pregunta, pero sobre la famosa lista del viernes pasado, con todo propósito a mí me pusieron a la cabeza de la lista. […] El Señor [Jesús] Ramírez dijo aquí que los nombres de los periodistas se ponían porque estaban en la dirección o en los consejos de esas empresas. Pues déjeme decirle, como usted dice, ‘con todo respeto’: algunos de sus colaboradores no saben leer o mienten malintencionadamente”, dijo durante la conferencia matutina del mandatario.

