De niño, amigos violaron a José José, revela Anel

México.-José José fue víctima de abuso sexual cuando era niño, así lo afirmó Anel Noreña, exesposa del interprete de ‘El Triste’. “A José a José lo violaron los amigos, a José lo vejaron los amigos”, afirmó.

La exmodelo y actriz aseguró sobre ‘El Príncipe de la canción’, que “a José le hicieron todo lo que a un niño no le deben hacer y no hubo un papá que lo defendiera”.

En entrevista para la televisora del Ajusco, Anel, dijo que pese a que la madre de José José “era muy linda… era una mujer sola desprotegida” a la que el pequeño José no le podía contar todo.

Detalló que los amigos de la colonia abusaron del cantante, “eran unos niños que andaban en la calle, que tomaban alcohol desde muy chiquitos, porque en su casa había alcohol siempre, los chamacos agarraron la onda y la mamá no lo veía o no lo quería ver por el sufrimiento muy grande que había”.

Mencionó que el secreto había sido grado celosamente por José José, pero en una charla con Marisol, el cantante le abrió el corazón. “Eso se lo contó a Marisol, a su hija, son heridas muy grandes, que yo no alcanzaba a entender porque yo no sabía de las violaciones, no sabía tanto de su infancia, siempre pensaba por qué este muchacho siempre está muy triste”.

Excelsior