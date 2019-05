Personal del INER asegura que no tiene ni lo más básico, como cubrebocas o termómetros

México.- Imagen Noticias visitó las instalaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ahí, los trabajadores contaron de las carencias que tienen.

Los trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias piden a las autoridades de la Secretaría de Salud que revisen a fondo las problemáticas del Instituto, aseguran que el depósito de recursos que les hizo la Secretaría de Hacienda el viernes, no garantiza que se vayan a ocupar en las áreas prioritarias, que son muchas más que solo medicamentos.

“Es bueno que se haya liberado algo de dinero, sin embargo no es la solución a corto plazo. Un hospital para echarse a andar necesita de luz, agua, vapor, y los insumos básicos de higiene”, dijo el líder sindical.

Enfermeras y médicos del INER explicaron a Imagen Noticias los puntos de mayor rezago. Reclaman que en un instituto que trata las enfermedades respiratorias, no haya suficientes cubre bocas de alta eficiencia. Un insumo básico para ellos que están en contacto con enfermedades altamente contagiosas:

“Tengo este cubre bocas que no es de alta eficiencia, la semana pasada solamente me dieron cuatro, entonces pues no nos alcanzan, nosotros estamos con pacientes tuberculosos, con pacientes que vienen con infecciones que no sabemos, se las descubren hasta que están aquí. Y ya nosotros anduvimos con este cubre bocas”.

En el INER también hay desabasto de baños secos, que son toallas para limpiar a los pacientes en cama, sin necesidad de mojarlos. A falta de éstos, tienen que hacerlo de manera tradicional.

“A los pacientes encamados los tenemos que bañar con agua, con cuencos, y eso implica que mojamos, y entonces desde un tiempo para acá nos dicen que nosotros no tenemos por qué mojar las camas, por lo que se cultivan las bacterias, pero si no tenemos, qué hacemos”, explicó una enfermera.

“Porque a veces es contra nosotros con quien vienen los problemas, no contra la gente de arriba. Nosotros que estamos aquí abajo somos los que damos la cara, y lo que damos la atención con lo que tenemos”.

En el INER también hacen falta insumos y medicamentos básicos como papel higiénico, sanitas, ropa de cama y hasta batas desechables, entre otros.

Los trabajadores del INER también exigen que se restituyan por completo las guardias especiales, así como la contratación de personal de contingencia para los periodos de aumento de enfermedades respiratorias como la influenza.

