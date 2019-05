Celia Lora se desnuda en Acapulco Shore (VIDEO)

México.-Cuando se trata de generar polémica,Celia Lora resulta una experta, ya sea por medios de sus declaraciones o acciones, ¿qué hizo ahora? SE DESNUDÓ en Acapulco Shore .

A varias semanas de haber estrenado su video pornográfico en el que se besa apasionadamente e intercambia caricias con la española Apolonia Lapiedra, la hija de Alex Lora vuelve quitarse la ropa, sí, otra vez y no fue para la revista Playboy.

Verás, la sensual modelo no pierde el tiempo dentro de la casa de Acapulco Shore, coquetea con los integrantes y hoy llega a un nuevo nivel, compartió regadera con Mane y Jawi, ¡se desnudó completamente! Su osadía llegó después de varios tragos de alcohol.

Mane y Jawi la vieron tan borracha que la invitaron a darse un baño con la esperanza de que el agua fría disminuyera los efectos. Incluso el chico la ayudó a desprenderse de su ceñido vestido animal print. Tras ducharse, Celia se fue a dormir.

Video a partir del minuto 39:

Por otra parte, Lora recientemente pidió ignorar sus opiniones y sobre todo su comentario sobre matar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Fue broma, supérenlo, no sean tontos,… También es padre tener vida y no estar al pendiente de que si opino, que más les da, es presidente, ¿no? Hay muchísimos que me empiezan a amenazar, eso es súper común. No sé si quieren llamar la atención, no sé si quieren que les conteste, les mando un saludo”