Confirman que Leonardo DiCaprio será el protagonista de nueva película de Guillermo del Toro

México.-Hace unas semanas el portal especializado Variety dio a conocer como un rumor lo que hoy se ha confirmado: el actor estadounidense Leonardo DiCaprio encabezará el elenco de la película con la que el cineasta mexicano Guillermo del Toro volverá a la silla de director, después de su multi premiada cinta, La Forma del Agua

Nightmare Alley, la historia de un estafador estafado

Según reporta el sitio HN Entertainment, DiCaprio será el protagonista de Nightmare Alley, remake de la cinta ‘El callejón de las almas perdidas’, estrenada en 1947 y dirigida por Edmund Goulding.

La película es un thriller que aborda la historia de un estafador que, junto a una psiquiatra corrupta, le roban el dinero a la gente haciéndole creer que pueden hablar con los muertos, situación que da un giro cuando el protagonista se convierte en una víctima más de su socia.

De acuerdo con HN Entertainment, la producción de la película comenzará el próximo30 de septiembre y se espera que concluya el 28 de enero de 2020.

Según se ha filtrado, el equipo de producción incluirá al director de fotografía de John Wick: Capítulo 3, Dan Laustsen, con quien Del Toro trabajo en La forma del agua. También estará la diseñadora de producción Tamara Deverell, que trabajó en la serie de televisión The Strain, también creada por el cineasta jalisciense.

DiCaprio también prepara cinta con Martin Scorsese

En tanto, Leonardo DiCaprio será el protagonista de la próxima película de Martin Scorsese, Killers of The Flower Moon, que se rodará durante la primavera-verano, pero el inicio de la producción podría retrasarse debido a la extensa postproducción de la cinta The Irishman que Scorsese realizará para Netflix.

Hasta el momento Fox Searchlight no ha establecido una fecha oficial para el estreno de Nightmare Alley, pero debido al programa de producción, se espera que la cinta llegue a los cines del mundo en la temporada otoño-invierno del próximo año.

