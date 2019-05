Daniela Romo llama a proteger a los animales y la naturaleza

México.-La actriz y cantante Daniela Romo hizo un llamado en favor de la naturaleza y pidió a todas aquellas personas que tienen animales y plantas que los cuiden y protejan, ya que son seres vivos.

La actriz, quien participa en el musical “Hello, Dolly!”, reconoció que siempre ha sido una amante de la naturaleza y los seres vivos, y por ese mismo respeto que les guarda pide a la ciudadanía hacer conciencia.

Yo no tengo animales, por respeto y cariño a ellos, sé que tengo un trabajo complicado que no permite cuidarlos, incluso ni a las plantas, y creo que al ser seres vivos merecen un cuidado y atención”, apuntó la actriz de éxitos musicales como “Mentiras”, “Yo no te pido la luna”, “Celos” y “Pobre secretaria” entre otras.