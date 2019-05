“Foro 4” abierto a todas las formas del arte escénico

México .- El director general del Centro Cultural Helénico, Antonio Zúñiga, anunció la reapertura de un espacio en ese conjunto, que con un nuevo espíritu y nuevo nombre “Foro 4”, se pone a disposición de las artes escénicas en todas sus manifestaciones.

“Iniciar la aventura de un espacio siempre da miedo y alegría. Es abrir un sitio para las comunidades, para la cultura y para los grupos artísticos de todo el país”, dijo al dar a conocer la programación con la que iniciará actividades, de junio a diciembre del año en curso.

El renovado espacio, que de manera provisional se llama “Foro 4”, porque es el cuarto escenario dentro del Centro Cultural Helénico, estará consagrado al cabaret, al stand up comedy y a la danza en sus más variadas formas. “Hace dos años se hizo una programación que ahora anunciamos y que cubrirá de junio a diciembre”, añadió el director.

Informó que la primera presentación en este espacio se llevó a cabo en junio de 2018 con el espectáculo “Visite Argentina”, a cargo de los porteños Julia Muzio y Jorge Costa. Esta experiencia escénica inaugural, sentó las bases para integrar la Programación Artística actual. Ahora está a punto de reabrir.

El “Foro 4 Espacio Alternativo”, dijo, es apto para proyectos de pequeño formato con requerimientos técnicos mínimos; el aforo oscila entre los 50 y 60 espectadores, ha sido insonorizado para mantener el aislamiento acústico, su formato es multifuncional por lo que cada compañía intervendrá el espacio de acuerdo a su creatividad, jugando con la estética del lugar, siendo así el lugar idóneo para espectáculos de clown, cabaret, stand up y danza.

Destacó en conjunto con la Secretaría de Cultura, el Centro Cultural Helénico. su compromiso de promover las artes escénicas y brindar nuevos espacios para que los creadores y creadoras tengan la oportunidad de compartir su arte.

“Reiteramos nuestra convicción para impulsar la escena en México y con agrado anunciamos las obras participantes en esta primera temporada 2019: “Kalho, viva la vida” (cabaret), “Despedida de soltera” (cabaret), “Las siervas de la pasión de Jesús” (cabaret), “Conversaciones con Satie” (clown), “Avísame si te vas” (stand up), “Confusionario” (clown) y “Estando para todos” (stand up).

Del 8 de junio al 20 de julio, “KALHO, VIVA LA VIDA”, de Humberto Robles y dirección de Pilar Boliver. Actúa Ana Karina Guevara. En la trama, es el día de muertos en la Ciudad de México y la pintora Frida Kahlo prepara una fiesta para recibir a sus invitados, los personajes que rodearon su vida: Diego Rivera, Trotsky, Bretón, Nelson Rockefeller, Edward Weston, Picasso y especialmente a sus “cuates” del alma, los muertos, verdaderos festejados en este jolgorio.

A través de un brillante monólogo situado entre el recuerdo, las imágenes oníricas y la teatralidad popular. Esta Frida no es un personaje trágico, sino una mujer enamorada, con un gran sentido del humor, ingeniosa y por encima de todo, con unas inmensas ganas de vivir.

Del 7 de julio al 25 de agosto, “Despedida de soltera” de Luis Roberto Roberto Morales Cabral y la dirección de Roberto Cabral, con Luis Roberto Roberto Morales Cabral, Juan Francisco Godínez Vázquez y Manuel Alejandro Pérez Lugo

Es la historia de “Roberta” mejor conocida como “La Chipotla”, una empleada doméstica que sueña todas las tardes con encontrar al hombre rico que se case con ella, hasta que un día mientras lavaba la taza del baño es aducida por seres extraterrestres que le ofrecen al hombre de su vida a cambio de que trabaje para ellos.

¿Qué es capaz de hacer Roberta para cumplir su sueño? Una propuesta que se lanza con todo sobre la institución del matrimonio como un contrato comercial disfrazado de edulcorado romanticismo de telenovela.

Más adelante, del 14 de julio al 8 de septiembre, “Conversaciones con Satie”, creación colectiva de Isabel Romero, Gerardina Martínez y Jorge A. Caballero Vega. La dirección es de Isabel Romero, quien actúa junto con Jorge A. Caballero.

Vendrá después “Avísame si te vas”, de Erika Bernal, Jesús Rodríguez, Marco Antonio Martínez, Juan Carlos Saavedra y Blanca Salces, quien también dirige. Actúan Erika Bernal, Jesús Rodríguez, Marco Antonio Martínez y Juan Carlos Saavedra

Es un espectáculo de stand up que muestra con humor la manera en que los integrantes de la compañía Teatro Ciego perciben el mundo. Cuatro actores que hablan de la familia, las relaciones de pareja, el transporte público y de las ventajas que implica ser ciego, “porque el que no ve, a oler se enseña”.

Algo que ha caracterizado a la compañía Teatro Ciego es la manera particular de hacer teatro en la obscuridad. Sin embargo, con este espectáculo sucede totalmente lo contrario, el trabajo se basa en la exposición a la luz, a no tener otro recurso que el mismo actor, mostrar a la persona, sus convicciones, sus puntos de vista sobre las cosas, su manera particular de ver y percibir el mundo.

NTX