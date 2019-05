Giran orden de aprehensión en contra de Gerardo Sosa

Lo Más Leído

México.- El Juez de Control al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, giró una orden de aprehensión en contra del presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, sin embargo, el Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal otorgó una suspensión provisional.

El Poder Judicial otorgó esta garantía al funcionario universitario para que no sea detenido por las autoridades en tanto no sea señalado por la comisión de delitos graves, por lo que la jueza Guadalupe Rodríguez Escobar solicitó informar a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la orden de aprehensión en contra del ex rector de la UAEH.

La juzgadora impuso una garantía de 51 mil pesos a Gerardo Sosa Castelán, mientras el resto de las instancias son informadas sobre la orden de aprehensión en contra del también ex diputado federal.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas de la UAEH por presuntas actividades ilícitas, razón por la cual el ex rector negó que hayan cometido algún delito, pues los recursos provenientes de una cuenta de Suiza son de los jubilados y pensionados de la institución.

Fuente: El Heraldo de México