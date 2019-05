José Cardozo afirma que los jugadores de la actualidad no aman el futbol

México.-José Saturnino Cardozo crítico fuertemente algunas de las características del futbol moderno, como, por ejemplo, el hecho de que los jugadores de la actualidad hayan perdido el amor por la profesión que desempeñan.

El “Príncipe Guaraní” reveló en entrevista con Fox Sports que varios de los jugadores que ha entrenado no se preocupan por incrementar su nivel con base en entrenar arduamente, ya que muchos sólo esperan a que termine el ensayo para olvidarse de la pelota.

“Si no hay repetición dentro de la semana no va a ser fácil; el gol no llega por casualidad, el éxito alcanza a aquel ser humano que ama su profesión, que trabaja, se ha perdido el amor al futbol, el futbolista está preocupado de otra cosa, no solamente en México en todos lados, yo quiero dejar siempre una escuela en el jugador, soy muy exigente porque veo el talento que tiene, pero él no se preocupa del talento que tiene porque termina el entrenamiento y se van, se olvidan de repetir un centro, un mano a mano, no tenemos mucho tiempo para trabajar, por eso necesitamos que el jugador se preocupe por él y que así el mismo va a crecer profesionalmente”. JOSÉ CARDOZO

Además, Cardozo explicó, tomando en cuenta su experiencia en Chivas, que varios elementos juveniles suelen “marearse” luego de registrar una buena actuación en el máximo circuito, incluso afirmó que son las malas compañías las que propician en buena medida que despeguen los pies de la tierra.

“Un día perdimos un partido y cuando ya salí, el jugador tenía el teléfono en la mano; yo no agarro el teléfono ni cuando pierdo ni cuando gano, amo tanto esta profesión que me preocupan los detalles. El entorno, porque hoy el futbolista tiene muchas distracciones con cualquier cosa, cuando un jugador hace dos goles llega con cinco amigos o conocidos al entrenamiento, entonces la distracción te lleva a perder el piso”. JOSÉ CARDOZO

Por ahora, el timonel paraguayo se encuentra preparándose para tomar un nuevo reto en los banquillos luego de su tremendo fracaso con el Rebaño Sagrado, al cual no pudo calificar ni en el Apertura 2018 ni en el Clausura 2019.

Sdp