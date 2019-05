Trump anuncia aranceles a todos los productos mexicanos, en represalia por migrantes

En respuesta al presidente estadounidense, Jesús Seade, Subsecretario para América del Norte, dijo que si Estados Unidos impone nuevos aranceles a México, el país responderá de forma enérgica a tal acción, sin dar mayores detalles.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019