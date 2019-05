‘Tuca’ sobre su planteamiento defensivo en la Final: “No tengo que quedar bien con nadie”

México.- Muchos aficionados y un sector de la prensa criticaron el planteamiento precavido que Ricardo Ferretti implementó en la Final del Clausura 2019 que los Tigres disputaron ante León el pasado domingo, en la cual los universitarios consiguieron su séptimo titulo de la historia.

Respecto a tales cuestionamientos, “Tuca” afirmó que su máximo interés es dejar trofeos en las vitrinas de la institución, de modo que le tiene sin cuidado lo que sus detractores puedan decir, pues al fin y al cabo, México es país donde impera la libertad de expresión.

“(Los críticos) son personas con derecho a opinar. Es un país libre. Tengo que preparar una Liguilla. Me preparo para ganarla. Aquí ganamos y tuvimos para meter más y ellos no. Después debo programar el partido allá para ganar la copa. No debo quedar bien con nadie, solo con mi institución. Si me enfrento con el mejor equipo ofensivo, debo jugar mi mejor partido defensivo. Así lo planeamos. Salí a ganar el título. El orden de los factores no altera el producto”. RICARDO FERETTTI

Aunque existan escuelas futbolísticas que pregonan que la mejor defensa es el ataque, Ferretti, quien es un viejo lobo de mar en esas lides, explicó en entrevista con ESPN que muchas veces no hay que atacar mucho sino sólo correctamente, prueba de ello que con un gol sus felinos salieron campeones.

“Una cosa que destaco de mi equipo es que en 180 minutos el equipo más goleador no nos metió gol. Defender no es un arte. La mejor defensa es defender bien. Eso que es el ataque, es una mentira”. RICARDO FERRETTI

Finalmente, el experimentado timonel brasileño dejó entrever que buscarárefuerzos en aras de apuntalar el plantel con el que cuenta y así poder ganar cuanto trofeo se le ponga enfrente.

“Ahorita no (tengo equipo para ser bicampeón). Espero en un mes tenerlo. Siempre vamos a pelear todo. Ciertos colegas de la prensa dicen que no me interesa la Concachampions y cómo dicen que no me interesa si ya perdí tres finales. Es el ‘prietito’ en el arroz que no hemos logrado”.

