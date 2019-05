A sus 67 años, Lyn May volverá a operarse los senos

México.- Aferrada a conservarse bella pero sobre todo firme, la vedette Lyn May, está dispuesta a someterse a una nueva cirugía estética. Experiencia con la que está más que familiarizada.

A sus 67 años de edad, la actriz cuyo nombre real es Liliana Mendiola Mayanes, reveló tener planes de ingresar al quirófano para cambiarse las prótesis de senos pues lo que luce actualmente parecen “dos huevos estrellados”.

“Me voy a cambiar las prótesis porque ya se hicieron muy feas. Tienen como seis años pero no me gustan, están muy así… El doctor me las va poner bonitas, como se deben poner, es que las juntaron así como si fueran dos huevos estrellados”.

No obstante, no desea poseer unos pechos tan imponentes como los de Sabrina Sabrok, los cuales actualmente pesan 5 kilos, cada uno.

“No ¡Qué horror! Normales, bonitas, que las puedas presumir”, dijo cuando fue cuestionada sobre poseer un busto del tamaño de la actriz porno.

Finalmente aseguró que aprovechará las manos de ángel de su cirujano para quitarse un poco de grasa en su abdomen.

Lyn May y sus múltiples cirugías estéticas

Cabe mencionar que Lyn May es conocida y reconocida por sus múltiples cirugías sobre todo por el proceso estético al que sometió su rostro.

Resulta que en el intento de ser más bella, la bailarina recurrió a un cirujano no certificado que le inyectó aceite en lugar de colágeno en el rostro, provocando que éste se le desfigurara.

Más tarde conoció al doctor César Cruz quien le practicó diferentes procedimientos que mejoraron la estética de su cuerpo.