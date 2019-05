Destrozan tráiler de la cinta española Bellezonismo donde sale Yanet García

México.-Yanet García, quien participa en el programa de televisión Hoy, de Televisa, compartió en su canal de YouTube el tráiler de la cinta española Bellezonismo.

El film que fue dirigido por Jordi Arencón comenzó su producción desde octubre del 2017 y se estrenará en cines el 12 de julio.

Aunque ´La chica del Clima´pensó que el proyecto sería amado por sus fans, de inmediato le llovieron las críticas, sin importar que esta es la primera cinta en la que contemplan a Yanet.

“Mejor graba una nopor”, “Si así esta el tráiler ya me imagino la cinta completa, aburrida”, “No vuelvas a prestarte para ese tipo de cintas horribles”, “No es mala onda pero no se me antoja verte actuar”, “Que feo adelanto, seguro que no veré la película”, entre otros.

Aunque para muchos la conductora regiomontana de 28 años de edad, tiene un futuro prometedor, pareciera no ser dentro del cine, puesto que la producción española de comedia en la que participó no le ayudó en mucho para su debut.

Sinopsis de la cinta Bellezonismo

Sócrates y Capi son dos pilotos de coches que se encuentran en una competición de rallies. De forma inesperada, la pareja se pierde y acaba en un claro en mitad de un monte. Lejos de estar despoblado, esa localización resulta ser perfecta para un Centro de Tecnificación de la Belleza, un lugar donde se busca perfeccionar el físico.

Sócrates descubre que una de ellas es el gran amor de su vida y, junto a Capi, decide infiltrarse en el Centro para sacar a la joven de allí.