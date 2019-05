Hija de Niurka despierta bajas pasiones por su escotazo

México.-Romina Marcos heredó la sensualidad de su madre Niurca. La joven de 23 años de edad, orgullosa, sigue los pasos de su progenitora, su inspiración, su maestra. Basta una imagen para robar más que miradas, suspiros, le saca provecho a sus encantos.

Consintiendo a sus casi doscientos mil seguidores, la también influencer mostró espectacular escotazo; hombres y mujeres admiran y curiosos preguntan el nombre del cirujano plástico.

La sensual fotografía publicada en menos de 24 horas alcanzó casi los 18 mil me gusta. Las palabras aduladoras non tardaron en llegar. “¿Oye no te duele tu cara tan perfecta?” “Estás bien hermosa”, “Espectacular”, “Toda una modelo, divina, diosa”, “¿Cómo le haces para salir tan perfecta en todas las fotos?”, “Guapa”, y más comentarios de ese tipo siguen surgiendo.

Recuerda que a Romina la puedes seguir en su canal de Youtube. La hermosa chica ha adquirido fama en la red por dar consejos de maquillaje, comparte rutinas de ejercicio y buena alimentación (a veces invita a su madre), así como le gusta jugar bromas y retar a su audiencia.

Sdp