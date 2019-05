Lo más destacado de “La Mañanera”

México.- Luego del anuncio el día de ayer del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a una imposición de aranceles a todos los productos provenientes de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a todos los mexicanos a la unidad, durante su conferencia de prensa matutina.

De esta manera, el primer mandatario convocó a cerrar filas y evitar caer en provocaciones, a actuar con prudencia y respeto con el gobierno de Estados Unidos, con quien se quiere tener una buena relación migratoria y económica, lograr un acuerdo sin necesidad de una salida legal.

López Obrador insistió en que se tiene que actuar con prudencia, pues “existen relaciones de amistad con el pueblo de Estados Unidos y también relaciones económicas, comerciales, culturales”, por lo que su administración no va a contestar “de manera desesperada, vamos a esperar tiempo; la evolución de esta situación”.

Se pronunció por buscar el diálogo y la política, y que la carta, como la que envió a su homólogo, “surgió, se inventó para evitar la confrontación y evitar la guerra. Vamos a hacer política, mucha diplomacia y vamos a actuar con responsabilidad”.

Bajo esta premisa, dio la instrucción para que el secretario de Relaciones Exteriores se traslade a Washington, junto con una comitiva, para buscar comunicación y un acuerdo sobre el impuesto del 5 por ciento a los productos mexicanos.

“No consideramos que deba aplicarse la ley del talión, no es diente por diente y ojo por ojo porque nos quedaríamos chimuelos”, señaló.

Así mismo, el mandatario confió en que el gobierno de Estados Unidos rectifique su postura, pues México “no merece un trato como el que se le quiere aplicar”.

López Obrador afirmó que muchos sectores de la población le han expresado su apoyo por la medida anunciada ayer por Trump, como el empresario Carlos Slim, y confió en que hasta sus adversarios políticos darán su respaldo a estas medidas.

“En la mañana la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero) me mostró un mensaje de Carlos Slim expresando su apoyo, el de él y el de su familia, por poner un ejemplo, pero es en general, es todo el pueblo”, dijo.

Respecto a las declaraciones del escritor peruano, Mario Vargas Llosa, sobre si lograría imponer la democracia o haría prevalecer el populismo que arruinaría al país, López Obrador dijo que está en su derecho de manifestarse, aunque no coincide con él.

Afirmó que el gobierno de México cumple con su responsabilidad en política migratoria, sin violar los derechos humanos, sin dejar de atender el problema de fondo, con justicia e igualdad. “Por encima de lo material está la fraternidad”, refrendó.

“No nos hemos quedado con los brazos cruzados, no hemos desatendido este asunto penoso, porque eso no debería suceder si existiera justicia en el mundo, si no existiera tanta pobreza y desigualdad; se está atendiendo el tema de los flujos migratorios, insistimos en atender el problema de fondo”, expresó.

Reconoció que existen mecanismos de arbitraje internacional, pero que por ahora prefiere no considerarlo hasta conocer los informes que entreguen a partir de hoy el canciller mexicano y la comisión que lo acompaña en su misión en Washington.

El mandatario mexicano abundó que incluso hay mecanismos en el tratado comercial vigente, “hay mecanismos para solicitar arbitrajes internacionales y también existe la vía de la Organización Mundial de Comercio (OMC)”.

Aseveró que la medida anunciada por los Estados Unidos no impide que continúe el proceso de ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), y que el Senado es el que tiene que seguir dicho proceso.

En el caso del delegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, el titular del Ejecutivo señaló que no se actúa con filias ni con fobias, y que si el funcionario está implicado en actos de corrupción, va a ser denunciado.

Agregó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) está por informar de la situación del delegado, pues se solicitó que se revisaran los contratos con los que se le relacionan.

Al ser cuestionado por una investigación que detalla el emporio empresarial de Lomelí con 21 con las que en tres años a ganado más de 7 mil millones de pesos, en 17 estados de la República; sumado a sus familiares y allegados ostentan cargos de elección popular; López Obrador dijo que “existe una confrontación política que el periódico Reforma trae desde hace mucho”.

Consideró que existe una confrontación política porque el funcionario fue candidato a gobernador de Jalisco por Morena, pues cuando fue diputado de otro partido no había tanto cuestionamiento.

Sostuvo que si Carlos Lomelí no tiene delitos y legalmente no tiene responsabilidad en los hechos que se le imputan, “no podemos nosotros cometer injusticias, (pero) si hay problemas, se castigan y salen del gobierno, sea quien sea, es cero corrupción y cero impunidad”.

“No hay que adelantarnos, no se puede sentenciar desde el periodismo, hay que esperar, para eso hay una autoridad y no hay intención de cubrir ni tapar a nadie”, puntualizó.

Con la alianza de los gobiernos federal y estatales se buscará combatir la corrupción y la pobreza, así como garantizar la paz y la tranquilidad que permitan impulsar el crecimiento económico del país, subrayó el presidente de la República.

Luego de la reunión que tuvo la víspera con 10 gobernadores surgidos del Partido Acción Nacional (PAN), el Ejecutivo federal dijo que la relación con los mandatarios estatales es muy buena, pues “se ha entendido que tenemos que unirnos para beneficio de los ciudadanos”, sin importar las banderas partidistas.

Mencionó que uno de los acuerdos con los gobernadores panistas es que éstos presenten, la próxima semana, propuestas de obras y proyectos de gran impacto para la población y llevar a cabo al menos uno de ellos en cada entidad.

López Obrador aseguró que también existe una muy buena relación con los gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con quienes se ha trabajado de una manera coordinada, y adelantó que este viernes se definirá la agenda para un posible encuentro con los mandatarios priistas.