Por prohibición contra Huawei, China crea “lista negra” de empresas extranjeras

México.-El gobierno chino anunció este viernes la creación de una “lista negra” de empresas extranjeras, en lo que parece ser una replica a la prohibición implementada por los Estados Unidos en contra de la empresa tecnológica más representativa de la nación y la segunda fabricante más importante de teléfonos inteligentes a nivel mundial, Huawei

De acuerdo con el reporte de AFP, la decisión de crear una lista de entidades no fiables tendría como objetivo presionar a las empresas para que mantengan sus relaciones comerciales con Huawei, que también fue ingresada en una lista similar paralimitar sus relaciones comerciales con empresas estadounidenses.

“Las empresas, organizaciones y particulares extranjeros que no respeten las normas del mercado, que se alejen del espíritu de un contrato, que impongan embargos o cesen de suministrar a empresas chinas por motivos no comerciales y dañen gravemente sus intereses y derechos legítimos serán colocados en una lista de entidades no fiables”. GAO FENG, PORTAVOZ DEL MINISTERIO CHINO DE COMERCIO.

Han violado el espíritu de los contratos: China

Gao Feng, portavoz del Ministerio Chino de Comercio, dijo al rotativo estatal Global Times que todas las entidades extranjeras que “no respeten las normas del mercado” serán incluidas en este nuevo listado, ya que han violado “el espíritu de los contratos” y tomado “medidas discriminatorias contra compañías chinas”, poniendo en peligro la seguridad nacional y los intereses nacionales.

La medida se da justo en medio de una escalada de la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, un día antes de que Pekín comience a aplicar un aumento de aranceles a productos estadounidenses por valor de 60 mil millones de dólares.

Huawei es acusada de tener estrechos vínculos con el gobernante Partido comunista chino y servir en tareas de espionaje a través de sus productos de telecomunicación, lo que habría servido de pretexto para que laadministracíón de Donald Trump prohiba que empresas estadounidenses adquieran equipos de la firma china.

Si bien Google encabeza la lista de las empresas que han suspendido sus relaciones comerciales con Huawei, pero el gobierno chino aún no ha especificado los nombres de las compañías que estarían integrando esta “lista negra”.

Sdp