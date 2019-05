Trump contra el gigante chino de la tecnología

Boris Berenzon Gorn.

Las guerras comerciales de Trump no han terminado; por el contrario, parecen ser uno de los estandartes con los que se lanzará a la batalla por refrendar su presidencia en 2020. Desde el inicio de su administración, ha quedado claro que uno de los principales blancos de su variedad de ataques, junto con México y los migrantes indocumentados, sería China.

Ahora, con la recientemente firmada orden ejecutiva que declara una emergencia nacional en el sector de las telecomunicaciones en Estados Unidos, el magnate ha cerrado el paso a uno de los gigantes tecnológicos que más rápidamente había avanzado en todo el mundo en los años recientes: Huawei, empresa de telecomunicaciones china.

Unas de las supuestas razones del presidente norteamericano para recurrir a esta medida, es que la tecnología de esta empresa está patentada por el ejército chino, y existe la sospecha de que sus dispositivos se utilicen como medio de espionaje para el gobierno.

El bloqueo impide que la empresa china de telecomunicaciones comercialice con Estados Unidos, así como también le imposibilita venderle a otras empresas norteamericanas. No obstante, las empresas pequeñas del país vecino se han manifestado con preocupación, ya que la medida impuesta por Trump las afectará en mayor medida a ellas, que a Huawei.

Asimismo, Huawei ha expresado que este bloqueo impuesto por el mandatario norteamericano será más perjudicante para Estados Unidos, que para la empresa y China. Por otra parte, se ha especulado que la decisión de Donald Trump está basada en presionar a China para la firma de un tratado que no se ha logrado concretar.

Estados Unidos ha declarado a la empresa de alto riesgo para la seguridad nacional de su país, y, hasta ahora, la implicación más importante que tendrá la decisión de bloquear su comercialización es que cualquier teléfono Huawei no podrá tener actualizaciones de seguridad, de ahora en adelante. Por otra parte, la empresa de Google dijo que aún podrán tener acceso a sus aplicaciones.

Igualmente, se habla de que la decisión de Trump tenga que ver con la expansión de la tecnología del 5G, ya que, es una preocupación para Estados Unidos y sus aliados, mismos que ya han acusado a la empresa de espionaje a través de sus equipos. Como ejemplo está Canadá, quien hace meses ya frenó a la Directora Financiera de Huawei, por los mismos motivos.

La tecnología 5G permitiría, en resumidas cuentas, que los usuarios con acceso a esta red puedan descargar y enviar archivos sin retrasos. Sin embargo, para la instalación de esta red se necesita colocar antenas en distintos puntos clave, de acuerdo con la zona en la que se proporcionará el servicio. En países como Alemania, España o Francia ya se han llevado a cabo dichas instalaciones.

No obstante, el mandatario norteamericano ha expresado su temor a que dichas instalaciones impliquen un espionaje, y, por lo tanto, vulnera la seguridad nacional de los Estados Unidos. A pesar del temor por el posible espionaje de la empresa china, no se ha podido comprobar que así sea. Existen dos investigaciones a cargo de los gobiernos de Países Bajos y del Reino Unido, pero no han podido confirmar que su tecnología sea utilizada con esos fines.

Busqued habitó el mundo de las letras argentinas en 2009, para conmocionar a los lectores de la poética “sucia y prolija”. Bajo este sol tremendo en su primera novela que te lleva a los laberintos del infierno o a un aparente sucinto tratado del mal. A Busqued se le ha catalogado como una promesa en el mundo literario, pero el ejercicio de la escritura durante años consecutivos, lo dejaron consumido y abandono el ejercicio durante un considerable tiempo. “Ponle lo peor: que no me salga más nada, y yo el año que viene estoy pidiendo plata en la calle, cosa que tengo miedo sincero de que me toque”, confesaba el autor hace años. Pasaron nueve años de espera para volver a leer a Busqued, ojalá no haya que hacer una antesala tan larga en el tiempo de sus letras y prosa. Es un universo frescamente examinado por trabajos hechos en la nueva televisión como Manhunt: Unabomber y la magnífica Mindhunter (ambas en Netflix). El libro de Busqued surge en la realidad y se alboroza con los tonos de un ambiente versátil que pasa ante la mirada de un asesino que no tiene definición alguna para sus transgresiones. La normalidad que proyecta Melogno, la sensación de que el criminal es un ser “estereotipado” que solo concedió a sus impulsos súbitos. Quizá allí el secreto de su obra lo ominoso de la existencia.

Edmundo O´Gorman (1906- 1985), fue uno de los más destacados historiadores mexicanos del siglo XX, proponía que la historia era vida y la vida historia. Igualmente, hacía un llamado consecuente a vivir en la plenitud, mientras elaboraba una de las más sólidas y talentosas obras académicas en las que puso en duda la historia de muchas maneras.

O’ Gorman se sabía un mito, y cuando yo le preguntaba y lo comparaba con María Félix, él respondía, con su pícara sonrisa que insinuaba que no hablaba de sí mismo, decía que “los mitos somos etéreos, bien hacemos “la Garbo”, “la Félix” y yo en gozar del mito ajeno y el propio”, sonreí y pensé cada quien le da el valor que quiere y puede a su imaginario.

Edmundo O’ Gorman, gran polemista que un día escribió “El Paz por su boca muere” y, años después, diría: “Octavio no es posible que los dos hombres más inteligentes de México no se hablen”, acto seguido se abrazaron.

Enamorado del amor y seductor de las pasiones, sabía que la única forma de vencer al narcisismo era el humor, la posibilidad de reírse de uno y con uno mismo. Aquí un ejemplo en dos de sus aforismos: “El escepticismo es la más alta prueba de la confianza en sí mismo” y “El amor es la prueba de que el hombre carece del instinto de la propia conservación”.