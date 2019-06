Alito es “candidato oficial”: TUCAM; “son estertores de reptiles agonizantes”, revira el de Campeche

Francisco Garfias.

Llegué alrededor de mediodía al restaurante Saks de Polanco, luego de un pitazo en mi WhatsApp. En una de las pocas mesas ocupadas se encontraban José Narro, Ulises Ruiz y José Ramón Martel, aspirantes a la dirigencia del PRI.

La silla de Ivonne Ortega, otra candidata a encabezar el tricolor, estaba vacía. La yucateca tenía un vuelo que tomar, pero se dio tiempo de participar en la reunión de algo que podríamos denominar el TUCAM: Todos Unidos Contra Alito Moreno, si no fuese por la presencia de Martel.

Dialogaban sobre el pronunciamiento a favor de Alito que hicieron 11 de los 12 gobernadores del PRI –la sonorense Claudia Pavlovich no se les unió– para ocupar la presidencia del tricolor.

Pero también buscaban formas asegurar el “piso parejo” en una contienda no tiene aún convocatoria pero, dijeron, “ya tiene candidato oficial”.

–¿Por qué no invitaron a Alito? Preguntamos.

Ulises fue el más duro en su respuesta:

“El pronunciamiento que hicieron los 11 gobernadores tensa el proceso. Ellos tienen una representación. Me parece que el candidato oficial de Peña no debe estar en esto. Él es quien está generando las inequidades en este proceso”.

Narro no se quedó atrás:

“Es importante subrayar que, por la expresión que se dio (de los gobernadores) sí tenemos ya un candidato oficial, un candidato de la cúpula que surge cuando aún no hay convocatoria”.

Martel se apuró a aclarar que él no es parte de las expresiones vertidas por Ulises sobre “El candidato oficial de Peña”, antes de comentar:

“Al igual que me he reunido en múltiples ocasiones con el doctor Narro, con Ulises, con Ivonne, en unos momentos más me voy a reunir con Alito a cinco cuadras de aquí”.

Lorena Quiñones, la 6ª aspirante, tampoco fue requerida.

* * *

Martel nos invitó a su reunión con Moreno “a tres cuadras de aquí”, no sin antes preguntarle si no tenía inconveniente.

Media hora después estábamos sentados con Alito y con Martel en el Peppone de Campos Elíseos.

En el cónclave del TUCAM se comentó que Moreno estuvo ayer mismo en Palacio Nacional. No lo negó. “Tengo reuniones de trabajo como siempre”, dijo.

Abundó: “hacemos gestiones a favor de los campechanos y cuantas veces tenga que ir a Palacio Nacional a gestionar con el jurídico, con el propio presidente de la República, allí voy a estar”.

–¿Te gusta o te molesta que te digan Amlito?

–No me molesta. Así es la política. Aquellos que no tienen visión, ni propuesta, ni proyecto, siempre tratan de debilitar. Para nosotros nunca será un problema enfrentar la realidad, construir acuerdos para beneficio del país y del partido.

Preguntamos a bocajarro: ¿Eres el candidato de Peña?

Respuesta lapidaria: “No, son los estertores de los reptiles agonizantes que no quieren entender que el PRI ya cambió”.

–Hay quien asegura que le vas a entregar el partido a López Obrador —insistimos.

–No lo comparto. Los políticos hacemos política. Construimos acuerdos y consensos. Lo que hay es malos políticos. Luego se les olvidan las cosas.

¿Quiénes fueron los coordinadores parlamentarios del 2000 al 2012 cuando gobierno Fox y Calderón? ¿Quiénes impulsaron el IVA? ¿Quiénes impulsaron las reformas para apuntalar esos gobiernos?

La referencia era clara: Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa.

Continuó:

“Cuando hablaban con el gobierno y construían acuerdos ellos no. Yo soy gobernador del Estado de Campeche. Tengo que pensar en los campechanos. Uno de los priístas que combatió con firmeza, con claridad y muchos cojones, como toda la vida he sido, fue tu servidor.

“Pero pasada la elección presidencial yo soy gobernador de un estado y tenemos que construir. La posición de los compañeros gobernadores de otros partidos es la misma: construir acuerdos.

“Vamos a trabajar de la mano con el gobierno de la República, pero no seremos ni empleados de él, ni sumisos. Seremos una oposición firme, combativa, clara y precisa”, puntualizó.

