Gabriel Soto le envía mensaje a Geraldine Bazán y no lo bajan de “machista”

México.- Luego de que la actriz Geraldine Bazán publicara en su cuenta de Instagram que se encuentra en Repíublica Dominicana para las grabaciones de un filme en el que participará y su exesposo Gabriel Soto le comentara dicha publicación, se encendieron las redes.

Geraldine escribió en un post: “Estando ya en mi habitación estudiando para el rodaje de mañana reviso mi cel y me encuentro con esta foto que me recuerda que claro que se hacen sacrificios, en este caso estar lejos de ellas por estos días aunque no son muchos siempre es duro…”.

Tras la publicación, Gabriel Soto, quien es padre de las dos hijas de Bazán, le contestó con un mensaje a su ex, en donde le dice que “lo que ella hace no representa ningún sacrificio”.

“Cómo que sacrificio, si la elección de trabajar es tuya, por que necesidad ninguna, ya que yo pago todo para ellas y para ti”.

A pesar de que Gabriel eliminó el mensaje minutos después de haberlo publicado, usuarios tomaron captura de pantalla para guardar evidencia de lo dicho y comenzó la cascada de comentarios.

Inmediatamente recibió decenas de críticas, pues lo tacharon de machista y de ser un “mal hombre”, además, de que creen que desestima los esfuerzos de su ex pareja.

Este es el polémico mensaje:

Hasta el momento, Gerladine Bazán, no se ha pronunciado tras el mensaje de Soto.